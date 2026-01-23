藍黨團批李進勇未超出黨派 游盈隆：未來中選會會給大家完全不同感覺

中選會主委提名人游盈隆。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

中選會委員被提名人下午拜會立院國民黨團，黨團書記長羅智強期許未來中選會能「超越黨派、依法行政、公正公平」，並批前主委李進勇任內未超出黨派。主委被提名人游盈隆直球回應，「未來中選會會給大家完全不同的感覺」。

羅智強致詞時表示，過去民進黨一黨獨大時，公視董事提名，還會請在野黨推薦，結果現在在野黨變國會多數，反而沒有，這次中選會提名由各政黨推薦終究是好的開始，希望成為範示，期待「超越黨派、依法行政、公正公平」。

羅智強更批評，李進勇與之前中選會沒有超出黨派，李任內完全聽從民進黨黨意，先天就不被期待，行事作風也完全無顧社會顧慮，甚至卸任主委第二天就回民進黨。

羅智強說，依法行政是中選會底線，像是立院通過的公投案，就算執政者再不滿，按公投法規定中選會無權審查，更遑論拒絕辦理，希望未來中選會好好看公投法規定，不該逾越的界線。

國民黨團總召傅崐萁也說，依法行政在過去中選會很困難，選擇性、誤謬性、枉法性執行公務；要求立法院未來通過的公投議案，中選會沒有審查權力，要依法執行，不能像李進勇枉法、玩法。

傅崐萁認為，在公職職務上，應為國家做事，而不是為政黨服務；不是為任何個人效忠，而應對國家人民效忠。

游盈隆回應，中選會未來一定會如羅智強期許的12個字，扮演絕對中立超然、公正客觀、專業的中選會，不會為特定政黨服務，而是為每個政黨、社會、人民與國家服務，「請國民黨放心，未來中選會會給大家完全不同的感覺」。

游盈隆也說，這次被提名人都年輕優秀，都懷為台灣奮鬥打拚精神，希望各黨團給予支持鼓勵。

