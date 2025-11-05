藍黨團批:延宕財劃修法 民進黨罔顧政治承諾

(記者蕭文彥台北報導)

2023年民進黨政府曾表示，正在研擬《財劃法》修正草案，但兩年過去了，院版在哪裡？國民黨團今(5)上午召開記者會，正告民進黨政府，發不出去的345億元分配款，其中有200多億元是該給離島的補助款，呼籲行政院回歸《財劃法》統籌分配款精神，把錢發給離島。



倘若行政院、民進黨團提出所謂「社福暫行條例」挪用345億元，國民黨團會幫忙修正為「擴大全國社福條例」；如果民進黨政府找不到錢發，國民黨團會幫民進黨政府在總預算找出345億元。



書記長羅智強表示，集權集錢延宕改革，這就是民進黨對於過去20年針對《財劃法》改革的態度。民進黨現在東拆西拚，以鬥爭方式提出所謂的「暫行條例」，擺明就在欺負地方政府，劃分不同族群遂行鬥爭式修法，司馬昭之心昭然若揭。羅智強提醒民進黨，請回歸過去修正《財劃法》理念，不要再出小動作欺負地方政府。



羅智強指出，345億元發不出去的補助款，這仍屬地方經費同時包括離島。民進黨政府、立院黨團提出所謂《財劃法》的「暫行條例」，是跑到離島搶錢，再擺桌請客？羅智強認為，這是民進黨赤裸裸以擴大社福為名，對地方政府的鬥爭。羅智強說，他支持政府擴大全國社福，但不要為德不卒，用什麼「暫行條例」，難道弱勢只照顧一年就不照顧了？如果行政院送所謂「社福暫行條例」，國民黨團會幫忙修正為「擴大全國社福條例」，如果找不到錢，國民黨團會幫民進黨政府在總預算找出345億元。



羅智強表示，民進黨政府要請客，國民黨團沒意見，但不要跑到金門、馬祖、澎湖去搶錢請客，如果做不到，這就是政治鬥爭。



首席副書記長林沛祥表示，美國有隱形戰機F-35，可以隱形1小時讓雷達無法偵測；台灣有「匿蹤《財劃法》修正案」，還匿蹤兩年。林沛祥請教行政院，說好的《財劃法》修正案院版，2023年民進黨政府宣稱在研擬《財劃法》修正草案，兩年過去了，院版在哪裡？結果全民等到零進度、零草案、零承諾。



林沛祥指出，《財劃法》在民進黨政府眼中，已經淪為政治口號和空頭支票。近期，民進黨立委針對《財劃法》修法提出版本，卓榮泰院長不贊成，也不反對，隱形起來，坐實了民進黨團和行政院是貌合神離？連自己黨團的版本都不敢背書？號稱行動AI政府，在政策上呈現集體躺平、內部混亂。林沛祥也要問財政部，研擬兩年的《財劃法》版本，隱形到哪裡去了？



林沛祥強調，《財劃法》修正是合理的部分恢復，讓地方政府有足夠資源發展，既不是分贓，也不是撒幣。當初民進黨政府針對勞保破產問題，說「撥補也是改革」，國民黨合理修正《財劃法》，就變成破壞財政，這豈不是雙標嗎？



副書記長陳玉珍表示，猶記得當初賴清德總統擔任台南市長時期，所謂巧婦難為無米之炊，主張要盡速修正《財劃法》，讓地方政府有更大自主財源建設地方。陳玉珍說，卓榮泰院長說「現行的版本，就是最好版本」，但事實上，未修正的版本已經無法滿足地方政府基礎建設需求，只能一再仰賴中央補助，一旦顏色不對，獲得的補助款相對較少。



陳玉珍指出，去年修法過程中，國民黨團召開多場公聽會，也邀請各縣市政府代表表達意見。反觀民進黨立委一再杯葛委員會議進行，不願進入實質討論。《財劃法》修法通過之後，民進黨立委又開始找麻煩，民進黨政府竟然把應該給地方政府的一般性補助款和計畫性補助款降低，結果中央補助地方政府的錢更少。事實上，在修法後有附帶決議，中央對於地方補助款不能低於114年度的補助金額，甚至惡意擴大解釋讓所有地方性補助款都減少；但仍獨厚綠營執政縣市。

