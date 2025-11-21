藍黨團提案修國籍法不適用陸配 白呼應：回到兩岸關係條例

國民黨立法院黨團痛斥賴政府濫用法條打壓公職陸配，研議修《國籍法》，增訂「防小人條款」。（資料照／姚志平攝）

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，國民黨立法院黨團20日痛批，陸配不適用《國籍法》，內政部卻硬要惡意曲解並套用，因此黨團將提案修正《國籍法》，新增「防小人條款」，明定「陸配參政權不受《國籍法》規範」；民眾黨立院黨團總召黃國昌呼籲，賴政府不要把人民搞到彼此對抗、仇恨，讓人心痛。

黃國昌表示，台灣是移民社會，不論先來後到，只要在台灣落地生根就是手足同胞，這是台灣人民的共識，過去蔡英文時代由邱太三擔任陸委會主委時，就不會像現任陸委會副主委梁文傑這樣亂搞。

他說，正本清源的做法還是要回到《兩岸人民關係條例》的條文來解釋、適用，如有必要將進一步修正《兩岸人民關係條例》，「不要隨著民進黨恣意解釋法規，就陪著他們跳探戈。」

至於民眾黨後任不分區立委李貞秀是陸配，是否會影響她的接班；黃國昌則說，本著前主席柯文哲的信念，台灣有這麼多陸配、新住民，在政治面、生活面都應該要有自己的代表爭取權益，所以列上不分區名單，對於這樣的想法，民眾黨按照既定步伐往前進。

針對國民黨將提法案修正《國籍法》；民進黨立委徐富癸痛批，台灣的民主不是外送服務，別人沒給的不會替他給，國民黨提案，「讓中國配偶不必放棄中國國籍，也能在台灣參政」，而理由竟然是「中國不是外國」，台灣人真的聽不下去，「中國自己都給不起的權利，憑什麼要台灣給？」

他直言，台灣人自己也不能雙重國籍參政，台灣人要參政，規定很清楚不能有雙重國籍，結果國民黨現在說「中國籍不是外國人？中國籍可以來台灣選舉？」，面對中國滲透，怎麼會有人主動幫忙？

徐富癸說，只要符合《國籍法》、取得台灣國籍，當然可以參政，但規則一視同仁，對所有外國人都一樣，不會也不該只對中國例外，國民黨的修法方向根本是在替中國鋪紅毯。中國多年來想辦法滲透台灣選舉、影響台灣民主，這是全世界都看得見的事實，結果國民黨的修法，是幫中國開更大的門。

他強調，台灣人守的是防線，國民黨卻忙著開後門，自己身為民選公職絕對不能接受，絕對捍衛到底。

