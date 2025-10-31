藍黨團提案譴責中央邊境管制疏漏 林楚茵反嗆「LUMAMA市府無能」

照片來源：林楚茵臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國民黨立法院黨團今（31）日在院會對行政院長卓榮泰提出非洲豬瘟譴責案，表決後逕付二讀、交付黨團協商，指控中央邊境管制失守、因「大罷免」致政務廢弛。民進黨立委林楚茵隨即在Threads反擊，痛批「國民黨不要臉天下無敵」，並指真正出包的是台中市府，藍白用國會多數暴力幫台中市長盧秀燕甩鍋中央；她還點名台中市是因「LUMAMA市府無能」搞得一團亂，最後還要中央善後。

國民黨團提案內容為：「近日中央主責的邊境管制出現嚴重疏漏，台中爆發非洲豬瘟案例，阻絕境外破功究其原因，仍在於近一年府、院、黨全面配合『大罷免』，政務廢弛所導致！」

對此，民進黨立委林楚茵於Threads譴責：「國民黨不要臉天下無敵！盧秀燕台中防疫出大包，藍白直接透過立法院多數暴力表決甩鍋中央！」她表示，台中非洲豬瘟疫情因為「LUMAMA」市府無能，疫調做不好、廚餘亂處理，還不斷冒出「新獸醫」，全部搞得一團亂，最後得要中央政府坐鎮善後。

照片來源：國民黨團提案截圖

林楚茵質疑，國民黨急幫盧秀燕找代罪羔羊，所以矛頭對準大罷免、譴責卓榮泰？她痛斥，國民黨就是挖洞給自己跳，自證無能找藉口；公民團體發起的大罷免，中央沒有人請假盡忠職守，反倒是盧秀燕請假3天反罷免，台中市沒大人讓台中陷入非洲豬瘟破口，兇手就是盧秀燕。

林楚茵強調，藍白搶救LUMAMA、國會多數暴力栽贓卓榮泰，這不只是甩鍋行政院，更是讓辛苦的防疫人員幫盧秀燕背鍋。

立委許智傑也說，這個譴責案真的是違背事實，就是為了轉移掉盧秀燕台中市政府的責任，人民都看得很清楚，這一次事件的破口，在台中市政府身上。他認為，光靠立法院一個譴責案，無法轉移焦點，請盧秀燕請國民黨誠實面對人民的檢驗。

立委范雲則表示，台灣成功管制廚餘養豬已實施7年，總統賴清德擔任行政院長時，就訂出明確規範，使用廚餘「必須加熱90度以上、連續蒸煮一個小時」，確保病原體被完全殺死；各地方政府需輔導、稽查廚餘養豬戶落實加熱消毒。

范雲說，時任行政院長蘇貞昌進一步禁止廚餘養豬，僅開放200頭以上規模場，須通過地方政府核可，並由地方政府全程監督管理。她批評，藍白黨團為了搶救形象墜落的盧秀燕，不好好檢討為什麼事發至今，台中市府連疫調都做不好，甩鍋賴總統和大罷免，只會讓全民看笑話！

