藍黨團提「直接民權凌駕憲法法庭」 鍾佳濱舉瑞士案例：顯然是很大的謬誤
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
憲法法庭日前宣判《憲法訴訟法》修正案違憲，引發在野不滿，媒體報導國民黨團為此擬提案「憲法法庭判決可交由公民複決」。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（23）日表示，藍營認為直接民權能凌駕在憲法之上屬於謬誤，連瑞士也不曾有過憲判被公投推翻的案例，拭目以待國民黨未來如何論述。
立法院去年1月23日修正憲訴法，當中明定參與評議之大法官人數不得低於10人；同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人；若人數未達標準無法評議，過半大法官可裁定不受理，導致憲法法庭實務運作困難。憲法法庭日前認定立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法。
鍾佳濱今早在立法院受訪表示，國民黨團認為，113年憲判第8號判例、114年憲判第1號判決，違法行使憲法審查權，單單這句話就讓人很好奇，有沒有違法要由誰來認定？
鍾佳濱指出，國民黨團想出來的方式就是用「直接民權」，認為能凌駕權力分立跟憲法之上，這顯然是一個很大的誤謬，以直接民權最為發達的國家瑞士，過去171年有300件公投投票，只有公投通過事項被憲法法庭推翻，不曾發生憲法法庭的裁判被公投推翻。
鍾佳濱說，拭目以待。到底國民黨未來要如何論述，用公投機制推翻、否決或複決憲法法庭的判決。
