藍黨團擬付委TPASS等部分預算 卓揆：挑三揀四不是正常國會態度

卓榮泰今（1/9）日出席「運動部第17屆運動推手獎表揚典禮」前受訪。行政院提供



今（2026）年度總預算至今尚未付委審查，今（1/9）日傳出，立法院國民黨團欲提案將TPASS通勤月票、生育給付、校舍整建、河川治理等部分項目先行付委審查。對此，行政院長卓榮泰表示，挑三揀四絕對不是一個正常國家國會審查預算的態度。

卓榮泰昨（1/8）日在院會後記者會指出，今年度總預算案未審議通過，有2992億無法動支，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫75億等。因此，傳出立法院國民黨團欲將TPASS通勤月票、生育給付、校舍整建、河川治理等部分項目先行付委審查，不過今日立法院會中尚未看到相關提案。

對於國民黨團僅欲先將部份新興計畫項目付委審查，卓榮泰今日出席「運動部第17屆運動推手獎表揚典禮」前受訪時表示，希望國會能夠理性地、審慎地來面對這個中央政府總預算，只要經過合理的審查，行政院在過程當中都願意做充分、而且必要、而且完整的說明，再次拜託國會。

卓榮泰昨日即表示，預算能夠順利地審查，多照顧一個人都願意，多做一哩路也願意，而他今日重申，同樣地少照顧一個人、少做一項工程或是一項政策，都很令人遺憾，運動部38.8億的預算，也是全國年輕人最希望的。

卓榮泰質疑，難道國防預算752億不重要嗎？外交預算110億不重要嗎？還有治水的預算147億，當然大家覺得重要；此外，政院針對地方縣市補助共637億，還有第一、第二預備金加上災損170億，這些都是跟人民的生活、安全息息相關的。

卓榮泰繼續說，同時還有生育補助，還有對各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？只有TPASS、只有治水重要嗎？政府的預算3兆350億，是整體的施政計畫、想法跟藍圖，這樣破碎性地、把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度。

