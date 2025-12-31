藍黨團改選沒競爭對手 料傅崐萁續當總召、許宇甄任首席副書記長

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

國民黨立法院黨團將改選，28日發出通知公告第11屆第3任總召、第5會期首席副書記長改選相關規定，不過今（31日）截止登記，僅有現任總召傅崐萁完成登記，首席副書記長則是藍委許宇甄一人登記參選，由於國民黨團日前決議刪除總召不得連任的規定，因此明年1月2日投票結果出爐前，已能預料傅崐萁連任總召。

國民黨團11月召開黨團大會，拍板取消總召任期2年限制，國民黨團現任總召傅崐萁原任期於明年1月31日屆滿，黨團28日發出總召、首席副書記長選舉通知，不過截至今（31日）午12時登記最後限期，僅傅崐萁登記參選總召，副書記長則是僅有許宇甄登記。

後續投票雖於明年1月2日中午12時進行，但在同額競選狀況下，傅崐萁料將連任總召、許宇甄則當選首席副書記長；國民黨團現任書記長為羅智強、首席副書記長為林沛祥，新會期將由林沛祥接下書記長職務。

藍委許宇甄。（資料照）





