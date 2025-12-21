藍黨團明告發5大法官瀆職 黃國昌：民眾黨聲援 但北檢不會有動作

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對憲法法庭19日判決立法院三讀通過的憲法訴訟法修正案違憲，國民黨立法院黨團明將告發參與評議的5位大法官濫權瀆職，外界關注民眾黨團的立場。民眾黨主席黃國昌今（21日）表示，民眾黨團全力支持、聲援，但預期北檢不會有任何動作，痛斥法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力完全是在執行賴清德總統意志，「台灣的司法權早就被民進黨搞爛、倒地不起。」

民眾黨下午舉行「憲政還是亂政」公民論壇，黃國昌會前接受媒體聯訪，被問到國民黨團明天將告發5位大法官，黃國昌指出，這5位已沒資格稱上大法官的人，是綠色司法獨夫，當然早就觸犯刑法第124條，問題是現在總統賴清德「賴皇帝」，所有權力一把抓，已經完全沒有下限，違憲、違法濫權到這種程度，國民黨團要提出刑事告發，民眾黨團當然全力支持、聲援。

黃國昌稱，不過，他也可以很沈痛地預告，北檢不會有任何動作，放心，因為不管王俊力還是鄭銘謙，從過去到現在，上任完全就是在執行賴清德的意志，「台灣的司法權早就被民進黨搞爛、倒地不起。」

