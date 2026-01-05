藍黨團曝退伍校級軍官赴中改全面申請 陸委會批：不實消息

陸委會外觀。廖瑞祥攝



行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴中，並禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。立法院國民黨團指出，不少退伍校官已經接到通知，赴中全面改申請制，對此，陸委會透過新聞稿駁斥，修法對於已退伍的校官赴陸沒有增加申請制，只有禁止赴中出席妨害國家尊嚴活動。

立法院國民黨團今（1/5）日指出，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴大陸地區不論事由，全面改為申請制，全面限制退伍軍官赴陸，並威脅重罰或取消月退俸。對此，陸委會表示改為全面申請制為不實消息。

陸委會回應，這次《兩岸人民關係條例》修法對於已退伍的校官赴中沒有增加申請制，只有禁止赴中出席妨害國家尊嚴活動；現任簡任十職等以下未涉密公務員等人員，依現行規定本就不用向內政部申請許可，未來修法也只是跟所屬機關申請許可。

行政院拍板提出《兩岸人民關係條例》修法，首先是公務員赴陸全面採許可制，11職等、警監3階以上公務員維持現行規定，赴陸前向內政部申請許可；10職等、警監4階以下未涉密人員赴中，須經所屬機關許可。

二是完善特定人員赴陸規範制度，立委、退離職未滿3年的縣市首長、核定國家機密、辦理國家機密事項業務或涉密人員前往中國前，應經審查會審查許可；三是民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台時須提供時間、地點、事由、過程等資訊，由權責機關公開揭露。

四是指標性卸任官員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動，擴大規範對象，增訂曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有月退除給與的校級軍官，增訂受規範者也禁止出席中共舉辦倡議消滅或矮化我國主權的活動。

