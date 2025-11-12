藍黨團籲調整境外敵對勢力定位

針對中共揚言追捕沈伯洋，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥（左）十二日表示，解鈴還須繫鈴人，建請總統賴清德認真思考，拿掉「中國大陸已是台灣反滲透法所定義的境外敵對勢力」的這句話。右為國民黨立委牛煦庭。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨立法院黨團十二日召開記者會表示，兩岸關係「解鈴還需繫鈴人」，賴總統及民進黨應該檢討是否應拿掉「中國大陸列為境外敵對勢力」的表述，以降低兩岸緊張情勢。黨團並建議，立法院可重新啟動「兩岸事務因應對策小組」，作為溝通的新管道。

首席副書記長林沛祥指出，中華民國所有國會議員都應受到保護，但解鈴還需繫鈴人。賴總統若真心要解決問題，應檢討相關政策用語，避免製造敵意，導致兩岸完全無溝通空間。他表示，若賴總統堅持不修正說法，恐須仰賴第三方如美、日出面協調。

林沛祥表示，民進黨常強調台美、台日關係史上最佳，賴總統既身兼總統與黨主席，也主掌外交與兩岸事務，更應與美日磋商如何保障中華民國國會議員安全。若能調整「境外敵對勢力」的定位，或許能為對話創造契機。

他進一步指出，立法院是全國最高民意機關，九十四年曾通過《立法院兩岸事務因應對策小組運作要點》，由院長召集、各黨依比例推派二十三名成員。此小組若能重啟，或可成為兩岸實質交流的平台。林沛祥強調，「與其譴責，不如解決問題」，立法院有意願也有能力促進溝通。

立委牛煦庭則指出，國民黨一貫主張維持暢通溝通管道，避免兩岸關係惡化導致社會受害。國會議員受到威脅，各黨都應共同面對。他批評，執政黨面對問題僅停留在立場表述，無助實質解決，呼籲朝野攜手保護沈伯洋委員安全，勿讓事件淪為政治操作。

牛煦庭最後表示，希望民進黨能以開放心態正視問題核心，釋出善意，或透過「兩岸事務因應對策小組」開啟新對話機制，儘速提出務實可行的方案。