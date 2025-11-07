藍黨團總召改無限期 挺林德福還傅崐萁？鄭麗文喊從未介入：尊重黨團自主

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨立法院黨團今（7）日舉行黨團會議，會中做成決議，解除「黨團總召任期為兩個會期，得連任一次」的內規，此舉也為任期將至明年1月31日到期的現任黨團總召傅崐萁解套，傅崐萁可繼續爭取連任總召。而先前傳出國民黨主席鄭麗文有徵詢藍委林德福接任總召，媒體今天問鄭，是否會支持傅崐萁續任總召？鄭麗文說，剛好有這個機會跟大家鄭重的澄清，她從頭到尾從未介入過任何黨團內部的選舉，當然包括總召在內，所以之前有關於林德福的新聞是完全子虛烏有，不是事實。

鄭麗文。（圖／資料照）

鄭麗文說，剛好有這個機會跟大家鄭重的澄清，她從頭到尾從未介入過任何黨團內部的選舉，當然包括總召在內，所以之前有關於林德福的新聞，是完全子虛烏有，不是事實。

鄭麗文直言，因為她自己也曾經是國民黨黨團出身，也擔任過國民黨的黨團的幹部，國民黨一向以來都是尊重黨團的自主，因此今天黨團的相關的一些黨團大會所做的決議，或者是黨團內部的選舉，她都是不會過問的，完全尊重黨團的自主。

媒體也問鄭麗文，最近有發布一些人事，最新的人事包含國際部的這個董佳瑜，被認為說是不是接下來黨內是有一種重兩岸輕國際的狀況？因為副主席的部分全部都是兩岸專業，可是國際部的部分好像只有董佳瑜？

鄭麗文回應，她過去其實跟關心中華民國、關心國民黨的許多國安界，或者是國際政治圈子的學者專家都非常熟悉，都跟他們保持聯繫，也跟他們徵詢過，現在最後決定讓董佳瑜來接任國際事務部主任，就是希望老幹新枝，非常優秀的年輕的團隊，這方面的有專業的素養，又對相關的國際事務政治參與有熱情，希望給他們機會，資深的國安團隊與資深的國際事務的專家也都願意效勞、願意幫忙，也願意從旁的協助，所以老幹新枝一點都沒有問題。

鄭麗文說，當他們重用資深的人的時候，大家的評價就是說怎麼只看到老人沒看到年輕人，當他們重用年輕人的時候，大家又說年輕人是不是太年輕了。其實就如同她一開始不斷強調的，人才是一個梯次一個梯次的，要借重資深黨員前輩的資歷，我們也要給年輕人能夠伸展發揮的舞台。



