藍黨團要用「這1招」反制憲法法庭 律師：傅崐萁鬧國際笑話

憲法法庭宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團總召傅崐萁稱，賴政府想用舊民意統治新民意，如此極權專制，就讓人民做公決，將推「公投法修正草案」，讓憲法法庭裁判也可經公投交由人民複決。律師黃帝穎說，傅崐萁此舉簡直是國際笑話。

黃帝穎今（23）日以「傅崐萁要修法公投憲法法庭判決簡直國際笑話」為題發文表示，比較美國及歐洲等民主國家的公投制度，全世界沒有任何民主國家將「大法官裁判」當成公投項目。

黃帝穎指出，因為各國及我國憲法的規定，大法官憲法判決是憲法的最高詮釋，民意代表如果要變動憲法規範，能做的是推動修憲或制憲，而不是拿憲法判決是公投。

黃帝穎直言，就算藍白過半硬通過傅崐萁的荒謬修法，將憲法裁判修入公投法，害台灣在民主世界再次丟臉，但憲法規定，憲法裁判為大法官的憲法職權，屬於司法權核心。

黃帝穎強調，立法院若修法侵犯司法核心，當然違憲無效，這種自絕民主世界的害台公投修法，只有三大犯罪前科的傅崐萁才想得到。

