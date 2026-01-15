藍黨團酸卓榮泰是「菜瓜布」 綠反問：嫌棄卻不願意更新？

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（王千豪攝）

立法院對賴清德總統提出彈劾案，昨今兩天舉行首場公聽會，面對綠營猛批藍營不敢提倒閣案，國民黨立院黨團書記長羅智強今（15）天表示，行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，不需要由在野倒閣一個菜瓜布。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱反問，若國民黨團書記長認為閣揆如「菜瓜布」隨時可以換，為何嫌棄自己廚房的用具，卻始終不願意更新？

鍾佳濱表示，如果國民黨團書記官長認為閣揆如「菜瓜布」隨時可以換，為什麼嫌棄自己廚房的用具，卻始終不願意更新？他也說，用菜瓜布形容對人非常不尊重，同樣是憲政機關，行政院、立法院都是中華民國憲法規定的憲政機關，彼此各有憲法上的分工、權限。

鍾佳濱說，如果立法院認為行政院沒有辦法履行憲法上的義務，或違背憲法規範，可執行的項目很多，比如國民黨堅持不進行的不信任案就是其中一種；此外，若國民黨認為行政院長並不擁有不副署的權利，或認為行政院長不合國會多數意旨，也可以去申請憲法法庭的裁判。

