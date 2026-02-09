藍黨團:電影反威權 現實搞威權 侵害言論自由
(記者蕭文彥台北報導)
去年7月26日在反罷免期間，國民黨新媒體部團隊共同創作「不同意罷免」訊息篇，影片中共有四個不同環節；在「假訊息篇」中，影片前3秒出現枯黃芒草，「零日攻擊」團隊認為與他們青青翠綠的芒草雷同，提告侵權。國民黨團今(9)日上午召開記者會指出，當《著作權法》拿來對付在野黨或是嘲諷影片，其實真正被侵害的，是整個國家的言論自由。
國民黨團強調：一、法律是最後防線，不是第一個反射動作。公共爭議應回到公開討論，而不是馬上興訟。二、創作自由與評論自由必須同等存在；支持創作，不代表作品或公共議題不能被討論、被質疑。三、任何會讓人開始自我審查的社會現象，都值得被提醒，而不是被貼標籤、被噤聲。
書記長林沛祥表示，近期「零日攻擊」導演羅景壬主張，因國民黨新媒體部在反大罷免時期製作反諷影片，出現「很像芒草」場景，可能構成侵權，進而提出告訴；聽起來很專業，但越想越玄。先請教民眾一個問題：「自然風景，什麼時候開始有版權了？」芒草在台灣並不是稀有物種，散布全台山坡、河濱或公路邊坡，如果看到芒草就要被告，難道入鏡的芒草是人為種植？還是哪座山有所有權人？又或是入鏡的芒草隨著季節、光線、風向變化，是創作者的獨家設計嗎？
林沛祥指出，若按照這樣的邏輯，是否拍日出之前要先連絡太陽？拍海浪要先問太平洋願不願意授權？是不是下次颱風來之前，氣象署也要擔心侵權問題？林沛祥說，法律沒有這麼魔幻，《著作權法》保護的是原創具體表現，不是題材、概念和大自然本身，同一地點、類似構圖不等於侵權；「看起來很像」、「感覺差不多」不會變成犯罪證據，否則拍攝阿里山、太魯閣是否都要先查「誰最早來過」？
林沛祥認為，一片芒草有人看見感動，也有人看見幽默，這是台灣多元社會最正常不過的事情，而真正讓人擔心的，不是芒草，而是氣氛。如果你的幽默打擾到別人的感動，就直接進入法律程序處理，那麼，台灣還剩下多少空間吐槽和讓不同意見發聲？當法律頻繁用來回應公共討論時，最後不論誰輸贏，社會就會演變成：「少說一點最安全」、「不要碰最保險」，這就是寒蟬效應！
林沛祥表示，我們尊重每一位創作者，但更在意台灣能不能繼續是一個大家敢說話、敢不同意，也敢開玩笑的社會。司法不該變成辯論的替代品，更不該成為壓制討論的「快捷鍵」。如果芒草都有著作權，那台灣民主恐怕早就被註冊商標、申請專利了。
藍委吳宗憲表示，當影視作品打著反威權旗號，但用司法手段打壓反對者，實在是極大諷刺。羅景壬導演根據一張同樣是芒草的場景畫面，但在《著作權法》上屬於「合理使用」，請不要再浪費司法資源，法律不是用來對付老百姓的工具。吳宗憲說，「零日攻擊」總共獲得1.13億元的政府補助或投資，這都是人民的納稅錢，今天拿納稅人的錢，反過頭來告納稅人，這也蠻奇怪的。用稅金拍攝與公共政策、國安意識有關的影視作品，竟然不能公開討論、評論？難道是太上皇？
吳宗憲指出，創作自由與評論自由是並存的，社會大眾尊重創作自由，包括立委在立法院質詢內容、提案內容，都開誠布公接受社會檢視、批評，反觀羅景壬導演的作品，都不能有一字批評？遑論國民黨新媒體部製作反罷免的影片，沒有任何複製、重製其著作。如果一部公開的影視作品都不能批評、反諷，台灣還是民主自由的國家嗎？
吳宗憲表示，羅景壬導演過去曾拍攝過「在路上」選舉宣傳影片、「五月花衛生紙」廣告影片，都曾被社會大眾質疑，羅景壬導演當時的說法是「常見對話呈現」，現在卻對反諷影片說是侵權、提告，顯然是「寬以律己，嚴以待人」。AI生成影片，並沒有侵害羅景壬導演的作品，這可以問自己的法律顧問，或是民進黨立委有許多也是法律人，提告侵權是否有意義？
吳宗憲認為，羅景壬導演一方面反威權，自己卻站在威權的一方，而司法是維護國家穩定最重要的力量，不要把司法當作輿論管理的工具。當《著作權法》拿來對付在野黨或是嘲諷影片，其實真正被侵害的，是整個國家的言論自由。民進黨政府口口聲聲捍衛言論自由，是否這時也要站出來捍衛國民黨製作諷刺AI影片的團隊小編？告訴羅景壬導演，提告侵權是侵害言論自由精神。
國民黨前發言人楊智妤表示，現在連芒草都可申請專利？芒草只有綠營專屬「民主芒草」？民進黨和綠營最喜歡透過文化、電影翻拍重新詮釋歷史，在現實中，民進黨大搞獨裁與威權，拿納稅人的錢拍影片，卻玻璃心告納稅人。「零日攻擊」拿了納稅人1.13億元拍攝，現在僅僅3秒鐘芒草，提告納稅人，司法濫訴成為民進黨的武器。
楊智妤指出，7月26日在反罷免期間，國民黨新媒體部團隊，共同創作「不同意罷免」訊息篇，影片中共有四個不同環節，在假訊息篇當中，呈現製作假新聞操作過程，以戲仿的方式呈現，在影片前3秒出現枯黃芒草，「零日攻擊」團隊認為與他們青青翠綠芒草雷同，因此提告侵權。
楊智妤說，1.13億元的玻璃心碎滿地，國民黨小編是抄襲不到鉅額補助、昂貴實景和可觀的評分。「零日文創」實收資本額85萬元，卻承接政府上億元補助與投資，超過1.13億元。國民黨在過去反罷免期間曾質疑羅景壬團隊，獲得勞動部就安基金2,872萬元，羅景壬提告卻仍未拿出有力證據，持續在開「空庭」。其次，AI生成的芒草，不是「零日攻擊」能夠花費巨資拍攝的「翠綠青草」，這是國民黨新媒體部小編抄不來的；難道「民主芒草」真的存在？最後，上億元補助拍攝的影片，在IMDb評分僅4.8分，更有國際學者指出，憑著步槍就能守住島嶼，根本是「世界軍事奇蹟」；這一點，國民黨新媒體部小編也抄不來。
楊智妤指出，同樣標準來看，羅景壬團隊過去拍攝影片就是致敬，不是抄襲？2008年羅景壬導演拍攝「五月花衛生紙廣告」，完美復刻台劇「白色巨塔」。2024年拍攝「在路上」賴清德總統競選廣告，遭指抄襲金穗獎得獎作品「路上」。羅景壬導演當時的說法是：「假使路途中的對話，在電影、電視、廣告很多領域，都有大量呈現….」所以，芒草就不能夠同樣呈現？是民進黨專利？司法濫訴成為執政黨陣營的武器，拿納稅人的錢，告納稅人！
