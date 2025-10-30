藍黨魁本週六交棒 朱立倫今祝福鄭麗文：黨內常有誤會「最難的是任謗」
國民黨全代會於本週六（11月1日）登場，現任黨主席朱立倫將交棒給當選人鄭麗文。朱立倫今（30日）出席活動時被問及給鄭麗文的建議，他說，黨內有不同意見，非常普遍，尤其大家常常會有很多誤會和指控，當主席的就是要承受，「最難的是任謗」。
朱立倫今出席「好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮」，會後受訪時被問及給鄭麗文的建議時表示，他上週跟鄭麗文見面時，交換人事、財務、黨務、選務等眾多意見。擔任主席是一個非常辛苦的工作，大家不但要全力支持，也要給予最大祝福。
朱立倫說，他特別引述了前總統蔣經國的一句話，「任勞任怨、最難的是任謗」。他認為，不同的意見和想法在黨內非常普遍，常常大家會有很多的誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受。
針對將率領地方黨部主委在內的黨務主管總辭，鄭麗文說「寧可相信是善意」。朱立倫指出，他已跟鄭麗文特別提及，總辭是建立一個好的制度，給新任主席最大的尊重和空間，然後鄭可以決定要哪些要留任、哪一些要新派。他也相信很多優秀的地方黨部主委，並跟鄭麗文一一交換意見，「我相信大部分會留任」。
被問及下一步去向，朱立倫則強調，他一定是國民黨永遠的志工，當然希望國民黨更好更強，需要他幫忙一定全力以赴。他長期受到社會栽培，一定是社會最好的志工，除了對於長輩的關懷，青年培育也會持續，青年是未來的希望，「未來大家會看到朱立倫在青年培育上是很好的志工，國際交流也會持續加強，對台灣有利、國民黨有利，就全力以赴」。
