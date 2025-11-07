「藍」不住想買！臺鐵 × KATO 11/11「EMU3000型(藍)N規模型」限量首賣

▲ EMU3000盲包一卡通。

【記者 洪美滿／台北 報導】臺鐵公司與知名模型製造商日本株式會社關水金屬KATO公司再度攜手，推出全新EMU3000型(藍) N規精密模型，並將於114年11月11日(星期二)上午10時於臺北夢工場舉辦首賣記者會，同場限量「臺灣限定版」包裝EMU3000型(藍)N規模型以及EMU3000型(紅)車頭模型!現場除模型搶購外，還有豐富的贈品與滿額抽扭蛋活動，讓您一次收藏、滿載而歸。

今年雙11，不搶電商，要搶「EMU3000型電聯車」!本次首賣推出臺灣限定版包裝EMU3000型藍線款N規模型，「鐵」定值得您收藏，一定要比其他人更快搶先擁有，活動現場好康多到像列車一樣，一節接一節、停不下來，活動說明如下:

1、EMU3000型N規模型藍線款「6輛基本組+6輛增節組」，每套12輛組售價9,500元，首賣數量限量100套(每人每次限購2套)，於當日10時30分正式開賣(依現場實際販售時間為主)。臺鐵公司特別準備100份精美贈品，附贈給購買藍線款模型者，包括KATO特製充滿聖誕氛圍的馬克杯乙個＋臺鐵車站名組合「關水」(關山站至水上站)的藍色底紋名片式紀念票卡御守乙個。

▲EMU3000(藍)N規模型宣傳海報。

2、EMU3000型(紅)車頭模型(旅途中的N規回憶)，每組900元，限量500組(每人每次限購5組)，購買即贈送KATO特製聖誕節貼紙乙張，精緻的紅色車頭造型，附上一段N軌鐵道，不但新手入門可以收藏，也會是每位鐵道迷的展示櫃裡不可或缺的小亮點。

3、EMU3000型盲包一卡通(共4款)，每張150元，限量500張(每人每次限購4張，隨機出貨)，神秘EMU3000型盲包一卡通，體驗令人緊張興奮的開盒瞬間，抽出您的命定設計款，快來試試您的手氣吧！

4、臺北夢工場全館單筆消費滿5,000元(須含購買EMU3000型模型)，抽臺鐵扭蛋1次!(滿10,000元抽2次，以此類推)，抽中每一顆扭蛋，都是一種的小確幸。

本次活動為臺鐵公司與KATO公司攜手合作，共同開發以真實列車為原型的精密模型，以KATO在模型製作上的精湛工藝與嚴謹精神，打造出EMU3000型N規模型，從車身設計、塗裝細節到比例還原，皆以極高擬真度再現EMU3000型列車的獨特風貌，完整呈現臺鐵列車的現代美感與技術質感，11月11日，邀請您親臨現場，一起收藏這段「藍」不住的感動。（照片記者洪美滿翻攝）