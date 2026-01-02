藍：中共軍演期間管碧玲與部屬聚餐 應請辭下台

（中央社記者王承中台北2日電）國民黨團首席副書記長林沛祥今天表示，去年底中共發動軍演期間，應當坐鎮指揮的海委會主委管碧玲卻與部屬聚餐，輕忽職責，應負起政治責任請辭下台。管碧玲與海委會對此不予回應。

不過，管碧玲昨天已透過臉書表示，海委會2025年最後一次主管會報數週前即預定於2025年12月31日舉行，因副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，同時安排惜別餐敘。餐敘時間，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈；但造成媒體負面形象，深感抱歉。

廣告 廣告

林沛祥上午在國民黨團記者會表示，共軍去年12月30日對台發動實彈軍演，負責台灣海域安全、海上執法與第一線應處的管碧玲，卻在高雄某高級婚宴會館與部屬聚餐。

林沛祥表示，這絕非單純行程安排不當，而是對國安責任的輕率對待。賴政府不斷強調「中共威脅嚴峻」，但政府官員卻在關鍵時刻，傳遞「一切如常、無需緊張」的訊號。官員不是不可以吃飯，而是在台海緊張時刻，至少要讓人民感受到事態嚴重性。

林沛祥說，國民黨團嚴正譴責管碧玲輕忽職責，傷害社會觀感與政府公信力，行政院與海委會應立即對外說明，管碧玲不當示範負起政治責任。黨團也要求管碧玲公開說明，聚餐期間是否出現指揮真空。

國民黨立委牛煦庭也說，嚴正呼籲管碧玲出來面對，不是只發臉書說要一肩扛下，應拿出政務官風範，請辭下台。（編輯：謝佳珍）1150102