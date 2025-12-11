藍：台灣須自立自強 美先進武器應在台生產維修

（中央社記者王承中台北11日電）國民黨團首席副書記長林沛祥今天表示，當中華民國被要求轉移半導體產業到美國，有權力要求爭取美國的軍工技術回台灣。國民黨團主張，美國的先進武器不僅要賣給台灣，還要在台灣設廠生產與維修，讓技術落地。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥、副書記長徐巧芯、國民黨立委賴士葆等人，今天在立法院召開「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會。

林沛祥指出，外媒披露美國防部機密文件指出，美軍已無力保衛台灣，先進武器在抵達台灣前，就可能遭中共摧毀。這意味台灣國安情勢已嚴峻到不能再靠口號、大內宣催眠人民，但賴政府依然用台美關係堅若磐石等政治語言來掩蓋真正的風險。

林沛祥表示，賴政府是否還在押注美軍一定會來馳援台灣，當美軍援台高度不確定，政府是否有備案；高額軍購效益堪憂，國民黨團要求總統賴清德應到立院報告，說明新台幣1.25兆的軍購預算到底要買些什麼武器，是否具備戰力保存的能力。呼籲賴總統再次投書外媒，籲美出售真正的先進武器。

林沛祥提到，目前賴政府缺乏務實的避戰策略，台灣不能被綁在單邊押寶的危險路線上。國民黨團呼籲，賴政府應該立即恢復兩岸溝通管道，降低誤判風險，這不是投降，而是務實保全台灣人民的生命財產安全。

林沛祥說明，國民黨團的立場很簡單，就是台灣要安全，就必須要自立自強。對於國防武器，不僅要買得到，也要運得到，更要在台灣能夠生產。國民黨團主張，美國的先進武器不僅要賣給台灣，還要在台灣設廠生產與維修，讓技術落地。

林沛祥強調，當中華民國被要求轉移半導體產業到美國，有權力要求爭取美國的軍工技術回台灣，讓戰力能夠自給自足，不用擔心錢付了，武器卻拿不到。

賴士葆表示，過去對美軍購都是美國先同意出售武器，台灣才編特別預算，現在賴政府卻是還沒得到美國要賣什麼武器，就開始編特別預算，等於台灣開給美國一張空白支票，完全受制於人，當然必須要求賴總統要到立院國情報告，並且接受在野黨立委的提問。（編輯：張若瑤）1141211