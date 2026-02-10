藍：台美對等貿易協定簽署前 須向國會民眾公開報告

（中央社記者劉冠廷台北10日電）台美1月簽署投資合作備忘錄（MOU）後，近日有望簽署台美對等貿易協定（ART），國民黨團今天要求政府，在簽署任何協定之前，必須先向國會和民眾公開報告、完整說明，一切公開透明，把話講清楚、說明白。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團書記長林沛祥說明，據了解，政府將於本週內與美國簽署台美對等貿易協定，但直到今天，受衝擊最嚴重的勞工、農民和中小企業，仍被排除在資訊之外。政府既未對國會提出完整報告，也沒有對社會充分說明，人民根本不知道要付出多大代價。

林沛祥表示，鄭重要求政府，在簽署任何協定之前，必須先向國會和民眾公開報告、完整說明，一切公開透明，把話講清楚、說明白。這不是對立，這是責任；這不是杯葛，而是守住民主與民生底線。

國民黨團首席副書記長許宇甄質疑，據了解，美方已經強烈要求水果、液態乳要全面零關稅輸台，台灣可能會調降15項的豬肉產品稅率，對31項農產品，例如鴨肉、鵝肉、葡萄等也可能降稅。

國民黨立委王鴻薇也提到，根據所獲得的訊息，民眾非常關注的美製小客車，政府已經承諾關稅降為零，而且完全接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準，且取消限額，但政府仍不願意開誠布公向受創產業和勞工說明。

針對能源議題，林沛祥指出，依目前獲知資訊顯示，政府承諾中油等國營事業，將對美採購液化天然氣、石油，以及電力設備、儲能裝置和工業產品，未來對美採購占比將提高，能源高度集中單一來源。（編輯：林興盟、張若瑤）1150210