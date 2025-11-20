藍「一國兩區」惹議！梁文傑讚郝龍斌「中共承認中華民國才能兩岸和平」

記者楊士誼／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前稱，黨主席鄭麗文的兩岸路線是「一國兩區」而引起爭論。陸委會副主委梁文傑今（20）日在例行記者會上表示，一國兩區是政治語言，翻遍法律沒看到這四個字，政府也並非照政治語言處理事情。梁文傑直言，中共根本不承認中華民國，一直爭論「一國兩區」如問道於盲。梁文傑也說，他贊成郝龍斌所言「中共要承認中華民國，兩岸才能和平」的立場。

梁文傑表示，政府依據憲法、兩岸條例等處理兩岸事務立場是一貫的，三十多年來沒變過，至於什麼叫一國兩區？他直言「這是政治語言，翻遍兩岸條例跟憲法都沒看到這四個字」，政府處理事情按照法律而非政治語言，對於蕭旭岑的說法或他獨到的見解沒什麼特別評論。

廣告 廣告

面對媒體追問，梁文傑則重申，我國任何公務文件都不會出現「一國兩區」，也不會出現九二共識、一中原則等等，這都不是法律用語而是政治或學術的看法，沒有爭論的必要。若要繼續爭論，蕭旭岑「一國兩區」的「一國」應是中華民國，但現在的問題是「中共根本就不承認中華民國」，更想讓中華民國不存在，一直爭論一國兩區有什麼意義？「一國人家都不接受，你硬是去加上兩區，不是蛇足嗎？」相關爭論沒必要也沒意義。

梁文傑也指出，跟中共談「一國兩區」如問道於盲，而前台北市長郝龍斌前陣子有明確講，他的政策是「中共要承認中華民國兩岸才能和平，這點我是贊成」。他認為，與其講一國兩區，不如問中共願不願意讓中華民國繼續存在，那才是重點，「如果他不想，講一國兩區有什麼意義？」

更多三立新聞網報導

藍要沈伯洋「赴中國澄清誤會」 梁文傑妙回一句酸爆館長慘中槍

中共通緝沈伯洋！誰落井下石跟著罵？苗博雅：「7382」是種人格特質

韓國瑜不聲援沈伯洋！梁文傑舉英國案例籲：作為中華民國國會應拿出態度

轟韓國瑜無腦嗆賴清德！周玉蔻酸「降格為國台辦主任」：坐等梁文傑電他

