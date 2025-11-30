藍「增軍費開戰」 吳崢：買壽險會問你家要死人？

民進黨發言人吳崢近日針對國民黨立委徐巧芯質疑追加國防預算的言論做出回應，引發政壇熱議。事件起因於總統賴清德提出1.25兆元的追加國防預算，徐巧芯質疑增加軍費是否意味著要開戰。對此，吳崢在直播節目中以「買保險」作比喻反問，家裡買保險不會去問「你們家是準備死人喔」，試圖說明增加國防預算是為防範未然。此言論引起藍綠陣營及民眾黨的激烈討論，各方對於國防預算與戰爭風險的關聯性持不同立場。

民進黨發言人吳崢。（圖／TVBS）

對於總統賴清德提出的1.25兆元追加國防預算，國民黨立委徐巧芯質疑，戰爭中國家才會編列如此預算，並進一步詢問是否意味著兩岸將面臨戰爭。民進黨發言人吳崢回應這一質疑時，以日常生活中的情境作為比喻，他表示加裝保全防盜機制不會被視為挑釁小偷，同樣地，增加國防預算也不應被解讀為挑起戰爭。

吳崢在直播節目中更進一步反問徐巧芯，家裡有沒有買壽險，並指出買保險時不會問「你們家是準備死人喔」或「是要去死了嗎」。這一比喻立即引起徐巧芯的強烈反彈，她認為這樣的言論「不僅是不倫不類甚至是失言」。徐巧芯進一步質疑，如果投入經費後武器沒有到位，這樣的做法與交保護費有何不同。

國民黨立委徐巧芯。（圖／TVBS）

面對批評，吳崢堅持自己的立場，他解釋平時做好準備，萬一真有意外發生時，才能守護心愛的人和家庭財產的安全，這就是他比喻的邏輯。徐巧芯則回應表示，增加軍購金額來保護自我是合理的，但一切是否應在合理範圍內值得商榷。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷。（圖／TVBS）

這場爭論也引來民眾黨的回應，立院黨團副總召張楷批評吳崢的說法「非常沒常識而且失德」，並指其完全曲解了買保險的意義。整起事件反映了各政黨對國防預算與兩岸關係的不同立場，也突顯了在敏感議題上遣詞用字的重要性。

