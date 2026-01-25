藍「姐弟之爭」拚台中市長提名 綠何欣純座談會布局

台中市 / 綜合報導

2026台中市長選戰，國民黨立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都想爭取黨內提名，16日黨內協商喬不攏，兩人繼續把握假日衝市場拚人氣，面對提名陷入膠著，江啟臣和楊瓊瓔都說要尊重黨中央決定。而民進黨早早就提名的台中市長參選人何欣純，則把握自己節奏和基層議員座談，積極布局下屆市長選舉。

立委(國)羅廷瑋：「江啟臣，凍蒜。」爭取參選2026台中市長的，立法院副院長江啟臣，一大早先到文昌公廟參拜，祈福參選順利，來到建國市場發春聯，攤商熱情送上大蒜祝福當選。

立委(國)楊瓊瓔：「楊瓊瓔市長拜託囉。」同黨也想參選台中市長的立委楊瓊瓔，也利用周末馬不停蹄跑行程，到第二市場向攤商懇託拜票，兩人16日黨內協調未果，引起地方基層關注。

立法院副院長(國)江啟臣：「基層當然我們聽到的是焦慮，怎麼處理還是要問黨中央。」

立委(國)楊瓊瓔：「我就是等待，配合黨中央。」藍營台中市長提名人選陷入膠著，兩人都說要遵照黨中央，而民進黨台中市長參選人立委何欣純，掌握自己節奏積極布局市長選戰。

市議員(民)陳淑華：「讓何欣純來做，這樣好不好。」何欣純在周末上午和下午，都和同黨台中市議員舉辦座談會，透過和民眾面對面溝通傾聽他們的心聲，眼看對手提名人選難產，何欣純老神在在。

立委(民)何欣純：「事實上人選出不出來，那是他們自己政黨的事，對我來講，沒有任何影響，我還是一樣照著我的步驟，然後積極地來傾聽民意，未來要怎麼樣引領台中市向前進。」

台中市長之爭，江啟臣和楊瓊瓔勤跑宮廟、市場拚出線，何欣純隔岸觀火也按自己步調來布局，積極跑基層爭取民眾支持。

