藍「姐弟決戰」中市長！3月底前「協調式民調」定人選

立委楊瓊瓔。（圖／東森新聞）





藍營2026誰來選台中市長？立法院副院長江啟臣以及立委楊瓊瓔，這對姐弟持續相爭讓基層焦慮。對此，江啟臣率先宣布，自己已經簽署國民黨中央協議，願意把競爭交給制度。根據了解，這份協議的內容是要在3月底前，透過協調式民調決定人選。楊瓊瓔被問到這件事情，也說尊重黨中央，自己也一定會簽。

台中市長盧秀燕視導學童每周能夠在超商兌換鮮奶的計畫，媽媽市長走到哪，國民黨立委楊瓊瓔就跟到哪關心，全程如影隨形，不放過任何曝光機會，就為爭取當市長接班人，還得先過同黨立委江啟臣這一關。

江啟臣昨（1）日晚間在臉書發文表示，面對基層不停勸進，感受到大家的焦慮與不安，黨中央已將協議方案傳給雙方，雖然不能在2月19日前完成提名，與期待的越快越好有落差，但自己已經簽署同意黨中央協議事項，願意把競爭交給制度，把結果交給民主，要楊瓊瓔接招。

立委楊瓊瓔：「也是尊重黨中央，我也有收到這份文，那我也一定會簽，現在就等黨中央明確制度辦法。」

據了解，所謂「黨中央協議事項」主要有兩點，包括用不公開的協調式全民調來決定人選，第二就是在3月底前完成協調工作，並提名參選人江啟臣，強調黨中央角色，就盼對也能手心服口服，盡快定於一尊。

立委羅廷瑋 ：「當然基層也都反應非常焦慮，也不希望透過強硬方式造成整個分裂，這個過程當然希望能夠趕快又圓滿。」

藍營基層很焦慮，畢竟民進黨的台中市長選戰早已拍板，由何欣純參選。對手早早起跑，國民黨就算是優勢選區，也沒有繼續內耗的空間。

