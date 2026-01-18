藍：新興計畫動支案已逕付二讀 綠:不合體制

(記者蕭文彥台北報導)藍白提出包含TPASS在內的115年總預算新興計畫動支案，逕付二讀交付協商。藍委表示，行政院明知有解決方式、卻不作為，就由立院發動，現在就看民進黨團是否放棄1個月協商冷凍期，讓相關預算儘速通過。



115年中央政府總預算案持續卡關，藍白16日在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項新興計畫預算。儘管民進黨團反對，藍白仍以人數優勢，經表決將提案逕付二讀並交付協商。



藍白所提總預算案新興計畫動支案，法源依據為預算法第54條條文，針對「總預算案之審議如不能依第51條期限完成時」的行政救濟規定，以確保政府運作的連續性。



以TPASS為例，112年啟動時，財源來自「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」，因特別預算屆期，交通部將TPASS預算編入115年度總預算案。對總預算來說，TPASS就是「新興計畫」，而非「延續性計畫」。



綠批在野新興計畫動支案不合體制



藍白昨天將115年總預算案新興計畫動支案提議逕付二讀，並呼籲民進黨團放棄協商冷凍期，儘速通過。民進黨團幹事長鍾佳濱今天表示，動支提案根本不合乎預算法，立法院無權提案要求動支預算。



鍾佳濱受訪表示，根據憲政機關分權原理，行政院負責總預算籌編、立法院負責審議預算。預算法第54條是賦予行政院權力，在總預算還未審議完成前得以動支，因此動支與否應由行政院提出。



鍾佳濱表示，行政院過去僅有依照預算法第54條，在總預算尚未審查完畢前，先沿用上年度執行數支出，從未有先動支新興計畫的慣例。