藍：新興計畫動支案已逕付二讀 綠:不合體制
(記者蕭文彥台北報導)藍白提出包含TPASS在內的115年總預算新興計畫動支案，逕付二讀交付協商。藍委表示，行政院明知有解決方式、卻不作為，就由立院發動，現在就看民進黨團是否放棄1個月協商冷凍期，讓相關預算儘速通過。
115年中央政府總預算案持續卡關，藍白16日在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項新興計畫預算。儘管民進黨團反對，藍白仍以人數優勢，經表決將提案逕付二讀並交付協商。
藍白所提總預算案新興計畫動支案，法源依據為預算法第54條條文，針對「總預算案之審議如不能依第51條期限完成時」的行政救濟規定，以確保政府運作的連續性。
以TPASS為例，112年啟動時，財源來自「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」，因特別預算屆期，交通部將TPASS預算編入115年度總預算案。對總預算來說，TPASS就是「新興計畫」，而非「延續性計畫」。
綠批在野新興計畫動支案不合體制
藍白昨天將115年總預算案新興計畫動支案提議逕付二讀，並呼籲民進黨團放棄協商冷凍期，儘速通過。民進黨團幹事長鍾佳濱今天表示，動支提案根本不合乎預算法，立法院無權提案要求動支預算。
鍾佳濱受訪表示，根據憲政機關分權原理，行政院負責總預算籌編、立法院負責審議預算。預算法第54條是賦予行政院權力，在總預算還未審議完成前得以動支，因此動支與否應由行政院提出。
鍾佳濱表示，行政院過去僅有依照預算法第54條，在總預算尚未審查完畢前，先沿用上年度執行數支出，從未有先動支新興計畫的慣例。
其他人也在看
川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果
美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。對此，旅美教授翁履中今日表示，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 42
作家揭關鍵：民進黨若派去選台北市長戰蔣萬安是害「她」，也是害賴政府
布局2026縣市長選戰，民進黨在台北市人選仍未浮上檯面引發關注，包括前內政部長林右昌、行政院副院長鄭麗君等，都被外界視為可能人選；作家顏擇雅今（18）天直言，鄭麗君是賴政府相當難得的資產。要她選北市長是害她，也是害賴政府。民進黨派去選北市長人選誰都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 69
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 178
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 246
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 121
對等關稅15% 企業家：台灣經濟已經等於綁進美國經濟
美國商務部15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供2500億美元的信用保證。前桃園市議員、集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇說，台灣經濟已經等於綁進美國經濟，就算現在還不是美國的領土，但是已經很接近，至少是非常緊密的政治經濟夥伴關係。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 38
傳政院兩大咖將「御駕親征」！連任之路荊棘滿布？蔣萬安回應曝
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽昨（16）日表示，民進黨徵召行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君競選台北市長的可能性提升中，藍營應審慎應戰。對此，台北市長蔣萬安今（17）日回應，「現在離選舉還有很長一段時間，我們就是專注在市政」。民視 ・ 23 小時前 ・ 50
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 1 天前 ・ 11
獨／南台灣強棒出爐！賴清德領軍3選將交棒
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調塵埃落定，黨中央下週三舉行中執會，正式通過提名，據了解，黨主席賴清德將親自領軍召開提名記者會，黨中央也特別規劃嘉義縣長翁章...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8
誰是共諜協力者？ 卓冠廷點名「這群人」：第一時間喊政治迫害、動機可議
中天新聞主播林宸佑涉嫌違反《國安法》遭收押禁見，引發政壇高度關注。民進黨新北市議員卓冠廷昨（17日）晚在社群平台Threads發文，直指現在是辨認「中共在台協力者」的最佳時機。他批評，當國家面臨實質滲透威脅時，若有人第一時間只會喊「綠色恐怖」，其心態與動機令人質疑。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 20
國民黨2026提名亂成一鍋粥 藍營人士：以為新北台中是囊中物？
2026九合一大選，民進黨提名步調穩健、策略明確，反觀國民黨卻亂成一鍋粥，多處人選未定，讓黨內及基層憂心。有藍營人士認為，至今仍未見黨中央的提名魄力及整合能力，真以為新北、台中都是囊中物？新北、台中若輸掉任何一席，全黨將面臨滅頂之災。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 7
希望誰選台北、桃園市長？蘇巧慧：民進黨人才濟濟
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市擬提名人、立委蘇巧慧今(1/18)表示，台北市是全國首都，民進黨內有許多人選都值得出來挑戰這個位置，希望黨中...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14
向黨中央抗議！徐欣瑩喊竹縣初選機制不公：陳見賢不正常
國民黨近日針對新竹縣長提名進行協調，有意角逐的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩沒共識，黨中央定調採取「七成全民調、三成黨員投票」決勝負。徐欣瑩今（17）日向黨中央抗議，稱陳見賢球員兼裁判是不正常，質疑未來要如何公平執行這種初選機制。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4
台灣拿下全球首張232關稅優惠門票 韓企焦慮：1%差距就傷數千億
台美關稅談判拍板，在232條款的…民報 ・ 1 天前 ・ 9
林宸佑涉國安法！張啓楷竟稱「綠色恐怖」 黃國昌8字嚴正表態
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉《國安法》案件遭羈押，民眾黨團副總召、嘉義市長參選人張啓楷昨（17）日受訪時竟聲稱，不要出現司法迫害與綠色恐怖，民眾黨團辦公室主任陳智菡也發文聲援，遭民進黨新北市議員卓冠廷反譏，「現在是一個非常好辨認哪些人，可能是中共在台協力者的時間點」。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，民眾黨的立場非常清楚，就是「勿枉勿縱、不要雙標」。民視 ・ 3 小時前 ・ 3
關稅15%不疊加+最惠國待遇 蕭美琴：感謝鄭麗君、楊珍妮爭取最大利益
談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。對此，副總統蕭美琴表示，誠摯感謝行政院鄭麗君副院長的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊。謝謝你們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
顏蔚慈站台林亮君 憂白委亂象蔓延地方
新北市議員顏蔚慈18日上午至濱江市場與台北市議員林亮君一同掃街，笑稱自己不僅是她國中學姐更是通過黨內初選的學姐，並以中山大同區曾有議員落選一事為例，將全力支持林的初選。然而，談到自己三重蘆洲選區，顏蔚慈直言最大的因素是民眾黨，更批評民眾黨黨主席黃國昌一連串動作無助於國家，也無助於地方。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
藍台中僵局 考驗黨中央與盧秀燕
民進黨立委何欣純昨與中華職棒會長蔡其昌合體，發放「台灣尚勇」春聯，象徵團結無間，現場大排長龍。國民黨台中市長提名前天在黨...聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 9
「說服了我自己」美伊關係現轉折？血腥鎮壓死上千人 川普竟突喊「感謝伊朗」、暫緩軍事行動
伊朗近日因大規模示威行動遭到血腥鎮壓，引發國際社會批評。外界一度評估，美國可能對伊朗採取軍事行動。然而，美國總統川普最新表示，伊朗當局已取消原定對超過800名示威者的死刑處決計畫，相關軍事行動因此暫時按下暫停鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
記者林宸佑涉國安法遭羈押 黃國昌籲毋枉毋縱不要雙標
中天記者林宸佑涉國安法遭羈押，民眾黨主席黃國昌今天（18日）說，個別司法案件，民眾黨立場非常清楚，「毋枉毋縱、不要雙標」，不要特定案件就有特定綠媒事先掌握訊息，這才是法治社會該有的原則。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 128