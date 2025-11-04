藍「法案進度」不透明？ 31位助理連署索資.羅智強急協調

台北市 / 綜合報導

立法院國民黨團聚焦民生議題，連續推動「還假於民」等重要法案，如今普發現金也上路，但傳出有國民黨立委辦公室主任，不滿黨團主任將「法案進度表」視為機密，對內經常不提供資訊，因此發起連署抗議，對此，在國民黨團書記長羅智強緊急溝通後，內部已經達成共識。

立法院國民黨團(5/9)說：「還假於民。」千呼萬喚始出來，「紀念日實施條例」在今年5月三讀通過，立法院國民黨團，主攻民生議題，將「新增國定假日、普發現金等」，列為新會期優先級，只是重要法案多點開花，如今爆出黨團，跟立委辦公室出現分歧。

立委(國)林沛祥說：「我沒有聽說過耶，老實說我會認為這個案子的話，基本上黨團的每個委員，都互相有，相當良好的溝通。」強調不知情，因為癥結點是在立委助理，根據平面媒體報導，傳出立委許宇甄，辦公室主任沈建億，不滿國民黨團主任江桂芳，將各項「重要法案進度」，都視為機密也不提供相關資訊，導致藍委面對選民詢問法案時，常常難以回應。

因此沈建億率先在「助理群組」發起連署，要求黨團在彙整後提供「進度管控表」，有高達31間辦公室都跟進，而總召傅崐萁辦公室執行長李秀姬回應，「每個辦公室都需要吧」，「請黨團提供所有委員即可」，隨後卻又突然傳了句，「一群自私的人」並馬上收回訊息，李秀姬事後澄清是「錯框了」，沒有要跟對方槓上。

立委(國)羅智強說：「我們都在黨團大會，我們做充分溝通來共同決定，相關的進度，也會跟我們的黨團委員來報告。」傳出國民黨團書記長羅智強緊急介入，並承諾未來將會提供，重要法案的「進度表」，但根據了解過去在，總召林為洲任期時，由黨團彙整議案進度，已是慣例也並非機密，如今黨團主任江桂芳，在去年立法院換屆時獲得傅崐萁「回聘」，卻在內部溝通上似乎觸動敏感神經。

立委(國)牛煦庭說：「黨團助理跟一般各辦公室的助理之間，認知上有一些差異，有一些摩擦，這個其實也在所難免，但只要經過好好的溝通，我們羅書記長已經進場協調，那協調之後，也有一個好的結果。」

