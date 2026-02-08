藍、白敢擋軍購？ 謝寒冰：若美售F-35、核潛艦台灣照買

外媒近日報導，川普政府正規劃另一項高達200億美元的對台軍售案。對此，資深媒體人謝寒冰表示，在野黨從來沒有說要擋軍購預算，只是要求政府說明採購項目，「藍、白敢擋美國人要的東西？不敢啦！」他強調，如果美國願意出售F-35型匿蹤戰機、核動力潛艦，就算是5兆元也願意購買。

國家先進地對空飛彈系統。(圖/Kongsberg)

《金融時報》7日報導指出，據知情人士透露，繼去年12月公布的111億美元軍售案後，川普政府正在擬定一項包括4種武器系統的新軍售案給台灣，規模可能高達200億美元（約新台幣6318億元）。新方案將包含愛國者防空飛彈、更多的國家先進地對空飛彈系統（NASAMS），以及另外兩種武器裝備。

謝寒冰在7日中天節目「週末大爆卦」中說，藍、白在野黨從來沒有說要擋軍購預算，只是要告訴民眾要買什麼，不能什麼都不說、就要求拿出1.25兆元。他認為，軍購到最後一定會買，但要讓大家知道買什麼；國防部也開竅了，目前問出來之後，至少美國讓台灣知道要買什麼了。

謝寒冰 。(圖/中天新聞)

謝寒冰指出，民進黨想要夾帶私貨，明明要買的只有一部分，其它部分就是想先把錢拿到手，高興怎麼用就怎麼用，「他們要的就是這樣，在亂搞」。他說，只要能買到、只要能增進國防，藍、白根本沒擋過，之前為何不講？有需求很正當。

謝寒冰認為，不要說1.25兆元，如果美國願意賣F-35型戰機、願意賣核潛艦，就算5兆元也照買。他說，如果美國認為台灣要展現決心，就賣台灣F-35、核潛艦，台灣都願意出錢買。

