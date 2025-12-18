藍、白營彈劾賴清德2門檻 國會席次不足是最大障礙

民眾黨、國民黨立委18日於立法院司法法制委員會提出臨時提案，移請監察院彈劾行政院長。民眾黨團並預告將在院會提出彈劾賴清德總統案。針對在野陣營拋出的彈劾總統構想，依據現行憲政體制與相關法律規範分析，藍、白陣營仍須面對國會席次不足2/3及大法官人數不足9人兩大障礙。

賴清德。(圖/總統府)

據「ETtoday新聞雲」報導，依《憲法》增修條文第4條第7項，立院提出總統、副總統彈劾案的聲請要件為：須經全體立委1/2以上提議，並獲全體立委2/3以上決議，才可聲請憲法法庭宣告彈劾成立。以當前政治局勢而言，立院共有113席立委，提議門檻為57席，國民黨擁有52席，再加上民眾黨8席或無黨籍2席，在第一階段提議可望達標。

不過，2/3決議門檻需要76席立委支持，民進黨目前掌握51席，藍、白要在此階段獲得足夠支持有相當難度。若在野黨欲立即解決席次不足問題，只能先對行政院長卓榮泰提出不信任案，倒閣後由總統解散國會。國會重選後，在野陣營須力拚取得76席立委，才能突破第一道障礙。

大法官示意圖。(圖/報系資料照)

除了立院席次門檻外，宣告彈劾成立的判決仍須經憲法法庭審理。根據《憲法訴訟法》第75條第1項與2025年1月23日總統公布的《憲法訴訟法》第30條修正條文第2項及第4項，宣告總統、副總統彈劾成立的判決，評決應經大法官現有總額2/3以上同意，但不得低於9人。

藍、白陣營去年主導的《憲法訴訟法》修正案，增訂憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，除另有規定外，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且同意違憲宣告人數不得低於9人的評決門檻規定。目前大法官人數僅有8人，加上藍、白二度封殺總統提名的大法官人選，憲法法庭被迫停擺。

若賴清德遭彈劾，依法將由蕭美琴繼任總統。(圖/中天新聞)

若在野陣營要跨過第二道彈劾總統的障礙，需要再次修改《憲法訴訟法》，或是同意賴清德提出的大法官人選，讓憲法法庭恢復運作。換句話說，以當前政治情勢要立即啟動彈劾賴清德程序，必須先解散國會進行立委重選，且在野黨取得76席次，並重修《憲訴法》或補足大法官人數。

即便在野陣營突破上述兩道障礙，成功彈劾賴清德，總統也不會重新選舉。《憲法》第49條明定，總統缺位時由副總統繼任至總統任期屆滿為止。也就是說，就算在野黨成功彈劾賴清德，將由副總統蕭美琴繼任總統職位。

