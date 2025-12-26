藍、白聯手提案彈劾總統 綠營批假彈劾、不顧民生

針對國民黨與民眾黨提案彈劾總統，民進黨發言人李坤城今天(26日)表示，藍、白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完全不顧民生，明年度總預算從9月至今，持續被藍、白封殺在程序委員會，如今還「假彈劾、真亂政、不審總預算」，台灣人民已無法忍受。

李坤城表示，距離明年僅剩不到1週，且本會期是預算會期，民眾黨團總召黃國昌與國民黨團總召傅崐萁卻只顧「提案彈劾總統」和「提案譴責大法官」，為了政治鬥爭，將明年度總預算自9月封殺至今，不願意交付審查，使明年度的各項民生福利建設措施恐受影響，扯全台灣的後腿。

李坤城指出，藍、白除了假彈劾、真亂政，提案還自相矛盾。首先，依憲法比例，彈劾終究無法過關，而彈劾案依照《憲法增修條文》第4條，總統、副總統彈劾案，由3分之2立委議決後，須交由憲法法庭審理。但藍、白又持續攻擊大法官，提案要求「憲法判決無效」，兩案主張完全自相矛盾，顯見藍白立委操作彈劾假議題，只顧鬥爭、不顧民生，甚至還將彈劾的政治鬥爭延長至明年5月，必會遭受到民意反撲。(編輯：宋皖媛)

