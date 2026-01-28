藍「神秘金主CK楊」躍上鏡頭引關注...插手黨內事務「當老大」非秘密、鄭麗文不聽話他可能會出手「恢復秩序」

在藍營內被稱為「神秘金主CK楊」的異康公司董事長楊建綱，近日罕見在一場國民黨團、黨中央餐敘活動露面，躍上新聞版面。媒體分析，CK楊非國民黨員，但「插手」黨內事務不是秘密，個性強勢又直接，親近黨主席鄭麗君人士更坦言，若沒有CK楊、鄭當初會選得很辛苦。黨內也認為，若未來鄭麗文不聽話、不受控，CK楊也不排除自己出手「恢復秩序」。

自由時報今日報導，號稱是藍營金主的CK楊（楊建綱）去年幫鄭麗文選上國民黨主席，上週五露面對國民黨立委演說國際情勢，手從黨中央伸向黨團。CK楊長期「插手」黨內事務不是秘密，有人說他習慣當老大，個性又強勢，過於愛管事；但也有人認為他的想法很前瞻。不過由於CK楊熟識黨內大老，大家即便無奈，也不敢得罪這位「熱心的長輩」。

報導指出，藍營內部關於CK楊的傳言眾說紛紜，他在國民黨內的人脈不容小覷，除了過去曾跟隨前經濟部長李國鼎外，據了解，CK楊在連戰任黨主席時多有接觸，多次進出連家，是連家的「座上客」，2004年連宋配時，也與連宋兩人見面。而CK楊插手黨內事務最頻繁的期間，就是前主席吳敦義時代，後期甚至因為干涉太多，導致兩人關係緊張，吳身旁的幕僚都對CK楊的行徑感到不滿。

報導表示，雖然CK楊常說，「我又不是國民黨員」，但強勢又直接的個性，經常致電黨內重要人士「喝咖啡」，甚至現場再致電其他人開擴音「喬事情」，讓所有人聽他說教，也彰顯其「當老大」的性格。

對於CK楊的建議，黨內人士表示，「他真的很懂，而且都走在前面」，因此多數大咖都很尊重他，包括馬英九、宋楚瑜、郝龍斌、朱立倫、盧秀燕等黨內政治人物他也都熟識。黨內人士說，雖然CK楊很愛管事情，但因和大家都認識，黨內也鄉愿，沒人想得罪。

外傳CK楊是國民黨的金主，黨內人士則認為言過其實，沒看過什麼人真的拿到CK楊的好處，但可能有小額捐款，或是當中間人介紹金主「出一張嘴比較多」，真正的金主可能幾千萬元或上億元，但CK楊沒給這麼多錢，卻能夠被外界感覺到實質在控制國民黨。

報導也說，另據了解，CK楊因為過去和前黨主席朱立倫交惡，一直想找人拉朱下台，因此很早就開始找黨主席人選，鄭麗文是他自己的人又更適合。

親鄭人士坦言，若沒CK楊，鄭會選得很辛苦，這也能看出CK楊擅於黨內選戰佈局且眼光精準，例如前台北市長郝龍斌最強的軍系票，就是因為CK楊提早佈局黃復興的基層，即便後來縣市長、地方大老出來支持郝，但軍系基層仍被鄭橫掃。

對於隱身幕後、披上神秘色彩的CK楊，黨內人士說，CK楊的幫忙是不要位子也不要錢，因此，這麼多年從未擔任過檯面上的職務，而CK楊也會推薦他認為好用的人，例如過去吳敦義就是聽從其建議，將鄭麗文放入不分區名單，不過CK楊還有推薦江岷欽，吳也沒有照單全收。

報導表示，由於過去的黨主席若不聽CK楊的建議，最後都會交惡，黨內也認為，若未來鄭麗文不聽話、不受控，CK楊也不排除自己出手「恢復秩序」。

