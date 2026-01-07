藍、綠擬發動全國宣講PK 侯友宜：執政者要學會更謙卑

針對藍、綠擬發動全國宣講，恐造成朝野對立升溫，新北市長侯友宜表示，執政黨有責任多溝通、多傾聽，執政的人、越有權力的人，要學會更謙卑。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕執政黨及在野黨衝突不斷，國民黨擬發動彈劾總統全國宣講，民進黨也規劃中央總預算案下鄉宣講，與藍營互別苗頭，可能引發朝野對立升溫。新北市長侯友宜表示，執政黨有責任多溝通、多傾聽，執政的人、越有權力的人，要學會更謙卑。

面對朝野政治僵局，新北市長侯友宜今天在市政會議後受訪表示，執政黨有責任不斷地去傾聽立法院以及各部門的聲音，大家做好溝通、包容，讓政務能夠順利推動，這才是最主要的方向。

廣告 廣告

侯友宜說，多溝通、多傾聽在野黨，大家好好地去面對國家的課題，全力以赴、攜手合作。所以執政的人、越有權力的人，要學會更謙卑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

失聯飛官辛柏毅剛從芬蘭度完蜜月 與上士妻子均服役花蓮基地

F16V第2次失事! 花蓮外海夜訓「任務電腦異常」 飛官跳傘搜救中

F16V失聯花蓮海溫24度 潛水教練：沒穿防寒衣2小時就會顫抖

空間迷向？飛官辛柏毅失聯成謎 NBA球星Kobe墜機是慘痛教訓

