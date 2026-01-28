藍「解套救國團」30日恐闖關！黨產會貼文獻打臉：數百億黨產無法追討

記者楊士誼／台北報導

藍營修法替救國團解套，黨產會貼出多項文獻打臉藍營。（圖／翻攝自黨產會臉書）

國民黨立委游顥等提案修改黨產條例，將救國團等國民黨黨國時期附隨組織排除在外，引發綠營抗議。不當黨產處理委員會今（28）日貼出多項文獻佐證，指出救國團就是國民黨附隨組織，如救國團《本團重要文獻》中就提及「中國青年反共救國團，在社會為國防部所屬單位之一，在黨內為本黨最重要青運機構」。

黨產會發出多張圖片，當中的文獻皆證明「救國團就是附隨組織」，如民國41年國民黨中央改造委員會第288次會議記錄中便指出「青年反共抗俄救國團屬於政府，本黨以黨團方式領導其活動」；救國團《本團重要文獻》中也提及「中國青年反共救國團，在社會為國防部所屬單位之一，在黨內為本黨最重要青運機構」。

黨產會也透過圖片指出，國民黨修法替救國團解套，救國團16億現金、2824坪土地、19615坪建物將永遠拿不回來，成為國民黨的政治資本，而修法讓國民黨討回其附隨組織資產，將導致數百億元不當黨產無法追討。

