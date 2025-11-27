藍：賴用天價軍費麻痺人民

國民黨主席鄭麗文二十七日呼籲總統賴清德應往和平方向努力，而不是讓兩岸局勢持續升高。圖為鄭麗文在基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳等陪同下，參訪中正區室內兒童樂園。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華、王超群∕綜合報導

總統賴清德宣布未來八年將投入一點二五兆元的國防特別預算。國民黨主席鄭麗文二十七日表示，中華民國應負起穩定台海和平角色，而非製造可能的衝突，升高局勢，這非常危險且不負責任；國民黨立院黨團則直指賴清德把兩岸推向兵凶戰危，用天價國防預算來麻痺台灣民眾。

鄭麗文表示，賴清德的發言似乎認證兩岸很可能武力衝突，不只台灣人民不想看到，國際社會也要全力避免發生。她最近見了許多駐台代表、使節，不約而同高度憂慮台海和平；賴清德應往和平方向努力，而非讓兩岸局勢持續升高，希望賴總統三思而後行，千萬不要玩火。

鄭麗文表示，就在東北亞局勢稍微露出可能緩和跡象，美國總統川普還特別與日相高市早苗通話，在大家想熄火、滅火時，她最憂慮為何賴清德又想點火、玩火？

她呼籲賴清德以百姓身家性命、安全福祉為最高考慮，不要將大家身家財產、性命安全當政治豪賭籌碼；並希望賴清德珍惜二千三百萬人，別再製造對立、恐怖與仇恨。

國民黨團書記長羅智強則請教賴清德，要讓台灣變成下一個烏克蘭嗎？賴清德把兩岸推向兵凶戰危，顯然無法保障台灣安全，現在用天價國防預算來麻痺台灣民眾，這才是真正問題的核心。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，賴清德在競選時親口表示，他當選總統，兩岸發生戰爭的機率最低。如何避免戰爭，讓人民安居樂業？才是政府該做到事，而不是一天到晚高喊要打仗。很可惜賴總統的表現讓人非常失望。