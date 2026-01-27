藍10度擋軍購特別預算 挨轟「換國共降級交流」

記者王一德、江文賢／台北報導

停擺九年的國共論壇，要重啟了嗎？平面媒體爆料，中共已通知國民黨，如果本會期能擋下國防特別條例軍購案付委，就答應下週在北京舉行國共智庫交流。儘管國民黨嚴正駁斥，揚言對媒體提告，但副主席李乾龍也證實，將由另名副主席蕭旭岑率團訪中，2月2日將舉辦晚宴，由國台辦主任宋濤親自接待。

藍白聯手第10度擋下軍購案。

立院程序委員會藍白聯手，第10度擋下軍購特別條例，外界也質疑，這難不成是取得國共論壇的門票嗎？因為平面媒體在表決前夕爆料，中共國台辦通知藍營，只要在這個會期最後一次程序委員會再擋軍購條例，就會答應舉辦國共準智庫交流。

平面媒體爆料。

國民黨發言人江怡臻：「刻意把軍購與兩岸來掛鉤，我們已經正式澄清兩岸交流與軍購無關，自由時報卻一再造謠，我們決定提告。」

國民黨副主席李乾龍：「主要是談AI啦，談兩岸的民生議題，現在我們這邊小部隊了，大概30幾個人都是學者跟業者。」

儘管國民黨怒喊告媒體，但也證實2月2日到4日確定由蕭旭岑帶隊赴中，成員包括李鴻源和李德維。2日的晚宴據了解，還將由中國國台辦主任宋濤親自接待。

國民黨證實將赴中。

民進黨立委王定宇：「我們台灣的國防預算，國民黨還要拿去跟共產黨討論嗎？為了見上共產黨一面，拿台灣全體人民的安全當作伴手禮，這是一個不折不扣出賣國家的行為。」

國防部也示警，時間不等人，因為美國一旦提供軍購發價書，若台灣無法在45天內回覆，一切都得重頭來過，至少8個月起跳，而對於藍白以空白支票、軍購延宕為由卡關，也讓國防部忍無可忍。

國防部展出部分軍火反擊。

秀出海馬士火箭彈、M1A2T戰車實彈射擊畫面反擊，強調錢沒有變不見，而國民黨究竟是不是用擋軍購來換取一場由國共論壇降級為智庫交流的門票，恐怕除了喊告媒體之外，也得跟國人清楚說明。

