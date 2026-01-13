藍16日協調台中市長人選 他揭民眾黨內部民調：較支持江啟臣

台中市議員江和樹（圖）表示，支持江啟臣選台中市長。資料照。陳祖傑攝



國民黨2026台中市長選舉，目前為立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔爭取提名，黨中央預計16日進行協調。對此，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今（1/13）受訪表示，台中市長勢必要「藍白合」，並直接表態「支持江啟臣參選」。

江和樹說，民眾黨在台中沒有適合人選是事實，必須藍白合，藍營的楊瓊瓔、江啟臣都是很好人選，但民眾黨內部民調和意向分析，傾向支持江啟臣。

江和樹認為，市長選舉與立委選舉不同，台中的發展不能只停留在地，而要放眼國際，江啟臣具備國際觀，有助於台中邁向國際。

江和樹表示，希望國民黨能盡快決定人選，讓藍白進一步討論如何合作，只要理念相符、方向一致，一定會全力相挺。

