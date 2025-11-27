藍1979就曾出「小橘書」！范世平酸「照妖鏡」：該給「他」讀！

論壇中心/綜合報導

國防部普發新版《台灣全民安全指引》，遭部分在野人士批評浪費公帑，不過，近日網路卻流出一本國民黨執政時代出版的「小橘書」，書名為《揭穿中共統戰陰謀答問》，引起不少網友熱議。對此，政治學教授范世平表示，國民黨在書裡每一個回答，現在看起來都像「照妖鏡」。王義川也嗆，應該把這本書拿給「蔣萬安」，叫他讀一下。

范世平在《台灣向前行》節目中指出，這一本《揭穿中共統戰陰謀答問》的內容提到，國民黨認為跟中共談判就是另一種方式的鬥爭，中共高唱的和平統一就是「誘降的策略運用」，書中國民黨更提到，中共根本不會變成自由民主國家，因為它不可能放棄馬列共產主義。范世平不禁直呼，這每個回答都跟現在情形相符，「這不是照妖鏡嗎」？

范世平認為，這本「小橘書」是1979年蔣經國時期出版，至今將近40、50年了，國民黨當時就已經看到中國的真面目。他更建議，從鄭麗文到蔣萬安，都應該好好拜讀。

原文出處：藍營1979年就曾出版「小橘書」！范世平酸「照妖鏡」：該拿給「這個人」讀！

