藍2/2訪北京！鍾佳濱問「見不見宋濤」：見了不談政治你是去Hello？

記者楊士誼／台北報導

鍾佳濱質問，見不見宋濤？見宋濤不談政治「難道你是去Hello嗎？」他認為，談什麼事前說一套，到了那裡、見了誰才是重點。（圖／記者楊士誼攝影）

外傳國共論壇「降級」成智庫交流，國民黨副主席蕭旭岑今（28）日稱，受黨主席鄭麗文指示，他將在2月2日至4日偕智庫副董事長李鴻源等前往北京出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，並聚焦於觀光、產業交流以及環境發展等主題。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質問，見不見宋濤？見宋濤不談政治「難道你是去Hello嗎？」他認為，談什麼事前說一套，到了那裡、見了誰才是重點。

蕭旭岑宣布，受鄭麗文指示與委託，他即將於2月2日至4日，偕同李鴻源與40名專家學者，前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。 蕭旭岑表示，在雙方共同磋商下，此次論壇將聚焦三大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。

蕭旭岑還強調，國民黨絕對站在台灣老百姓那一邊，當前台灣社會的主流民意，是希望兩岸儘速恢復交流，稱國民黨是順應民意，希望能嘉惠民生，此次論壇活動是一個開始，期待未來能有更多交流合作，促進兩岸安定繁榮與和平發展。

而對於此事，鍾佳濱上午在立法院受訪時表示，其實有沒有降級「我們不知道啦」，但是要用智庫交流來包裝國共論壇，還是瞞不過國際社會的觀察。他質問，國民黨到了中國見不見宋濤？見宋濤不談政治「難道你是去Hello嗎？」他認為，談什麼事前說一套，真正到了那裡、見了誰才是重點。

另對於民眾黨立委劉書彬搬遷辦公室、涉嫌霸凌助理等爭議遭柯文哲關切一事，鍾佳濱表示，顯然柯文哲對於民眾黨過去提名的不分區委員，是否能夠符合他們的期待已經有所警覺。而民眾黨現在有兩位委員繼續待在立法院，當然會成為矚目的焦點。至於過去這一、兩個會期以來的表現如何大家都在看。因此希望，不是只有民眾黨的黨主席關切自己提名的不分區立委的表現，也希望全台民眾都應該關心各黨派在立法院的委員表現是否稱職。畢竟不分區委員並沒有區域選民的包袱，更需要全國的民眾一起來監督。

