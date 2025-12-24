藍2024不分區立委提名就布局2026縣市長選舉 陳學聖：應還朱立倫一個公道

國民黨昨通過首梯縣市長提名，確定徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分戰明年台南市、高雄市、屏東縣與台東縣等4縣市長選舉。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨中常會昨天通過首波2026縣市長選舉提名，黨主席鄭麗文宣稱，「這是非常罕見有史以來，提名作業提早到前一年底進行」。黨智庫前召集人陳學聖晚間在臉書補充表示，認真說，在2024提名不分區立委時作業就開始了。

陳學聖指出，包括昨天提名的立委謝龍介（台南）、柯志恩（高雄）、蘇清泉（屏東），甚至後面可能被提名的立委張嘉郡（雲林）、吳宗憲（宜蘭），都是前主席朱立倫2024年拔擢提名為不分區立委。

陳學聖說，朱立倫倫當時提名這些準百里候參選人擔任不分區立委，就是要讓他們有政治舞台，可以展露頭角，可以服務鄉親，可以累積政治能量，一切就是為了2026地方大選提前部署備戰。

陳學聖表示，這些人與朱立倫非親非故，也沒有因是朱提拔，就變旗幟鮮明「朱家軍」，更沒有在朱被圍剿時，被要求出來作禁衛軍護主；朱惜的是人材，希望的是他們能在2026大展身手，為國民黨立下戰功，好好服務鄉親民眾。

陳學聖再舉例，就像2022年桃園市長選舉，朱立倫硬是和地方派系大老扯破臉，強行提名當時以為一介平民的張善政空降參選桃園市長，後來證明這項提名百分百正確，張也以實績獲得了市民超高支持度。

陳學聖表示，知道朱立倫現在外界好評不高，但朱曾經有的遠見、無私，還是應還給他一個公道、一個掌聲。

