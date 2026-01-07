藍2026台中市長人選陷「姐弟之爭」 鈕則勳曝解套方案

國民黨2026台中市長人選陷入「姐弟之爭」，立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣爭取黨內提名，雙方空戰、陸戰並進。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳認為，台中「姊弟相爭」的困局解套之法，就是日前國民黨主席鄭麗文協調台南成功的「台南模式」，就算江楊雙方未必會認為是最好的方法，但絕對是折衷方案，更能以昭社會公信，支持者也會接受。

鈕則勳昨（6）日在臉書表示，藍營在台中、彰化都有「姊弟相爭」困局，解法未必相同，但「黨中央即日起協調」則是必然。鈕指出，台中「姊弟相爭」的困局解套之法就是日前鄭麗文協調台南成功的「台南模式」，意即江、楊協調若卡關，雙方應該接受的最大公約數，也就是透過不公開的內參民調來決定候選人。

鈕則勳指出，「台南模式」除可成為顧及各方或彼此各退一步可以接受的公平方案外，也能維持國民黨的團結，避免綠營的見縫插針、政治操作，就算未必江楊雙方會認為是最好的方法，但是絕對是可以折衷的方案，更能以昭社會公信，支持者也會接受。

鈕則勳強調，現在台中困局日益明顯，若不迅速解決的話，藍白小雞焦慮不安不在話下，若又多一個彰化，家事也變成黨務，再再都在侵蝕國民黨在中台灣的基底；鈕說「中彰連動」唇齒相依，搖擺州的無情，更是歷歷在目，而綠軍的佈局日益穩健，就是要攻破盧媽擘劃的「中部聯合治理」，其戰略清晰，更突顯建構「決戰中台灣」的企圖，藍營若沒有快刀斬亂麻的魄力與?氣，真被綠營找到破口，那真的就全盤皆落索了，不只2026、更會衝擊2028。

