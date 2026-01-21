藍2026縣市長初選爭議多 鄭麗文喊「公平公開」：不因個人需求改變

2026選舉民進黨多縣市的候選人已經就定位，反觀國民黨內部卻陷入僵局，台中市長提名立委楊瓊瓔、江啟臣協調破局，新竹縣有副縣長陳見賢、立委徐欣瑩之爭。國民黨主席鄭麗文今（21）天在中常會上談話，特別提到黨內競爭辦法就是民調7成、黨員投票3成，或是全民調都可以談，但不會因個人特殊需要改變遊戲規則，強調會「非常有彈性、公平公開」。

鄭麗文誓言，國民黨會一改過去大家認為的醬缸文化，最重要的就是要大開大闔、遵守制度，避免把資源耗在內部初選。因此初選前一定會安排黨內協調，如果有意參選同志無法達成共識，就是進入「民意調查占70%、黨員投票占30%」初選程序。

鄭麗文續指，但登記合格的候選人仍可以協商，有機會改變七三遊戲規則或全民調，但必須大家都同意。

鄭麗文特別感謝有意參選宜蘭縣長的立委吳宗憲與縣議會議長張勝德，協調後願意透過內參民調決定人選。針對台中的「姊弟之爭」，鄭說：「國民黨在台中執政成績斐然，有超過一人以上要爭取提名很正常，大家無須緊張與焦慮，一樣會透過黨內的程序。」

鄭主席強調，一定要合乎黨內的程序與遊戲規則，不會因任何個人特殊的需要改變，否則制度將蕩然無存。

責任編輯／洪季謙

