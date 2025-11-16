藍2026議員提名策略延續「N1」新人加權「最高100％」
國民黨這回2026議員選舉布局，將會延續2022年朱立倫時代的N1策略，而在初選民調當中新人也同樣享有最高100％參選的福利，不過現在有爭議的是台北市現任議員當中有幾位涉入案件，當中應曉薇被暫時停權，而陳重文以及葉林傳則是沒被停權，被質疑雙標。
帥氣模樣迷人笑容，前國民黨主席朱立倫的子弟兵鄧凱勛，2026下一戰傳出有意參戰首都議員，雖然選區未定但形象照準備好了。
攝影師vs.前國民黨發言人楊智伃：「撥一下瀏海喔。」
自信笑容自信擺拍，前發言人楊智伃2026也有意參戰松山信義，現在靠著新的自媒體風向株式會社討論議題延續熱度，而松山信義的偏藍結構讓22年參戰高雄的李明璇也北漂參一咖，積極跑行程發文宣讓選民增添記憶，趁早投入選戰的還有他。
國民黨港湖議員擬參選人陳冠安vs.選民：「謝謝您，謝謝。」
實用又有設計的衛生紙小物，在冷漠的午後台北還是有不少人願意伸手給溫暖，資歷頗深的陳冠安卻有著可愛形象的弟弟樣，深受婆媽的喜愛，聊上一兩句那是一定要。
國民黨港湖議員擬參選人陳冠安：「港湖這一次一定是一個激戰區，因為包括這次滿多政黨會來參選的，新人知名度相對現任的一定比較低，所以就是要多跑多走，多認識地方。」
這回他要參戰的南港內湖有著立委李彥秀的出缺，諸如此類的空缺讓參選大爆炸，國民黨2026議員選戰，維持過半提名現任優先，n1的策略若無多餘名額但有新人角逐就全部一起初選，當中新人加權也延續朱立倫時代的規則，35歲以下青年加權70％，鼓勵新人首次參選再加30％，等於最高可以加到100％。
國民黨港湖議員擬參選人陳冠安：「加權一定是對新人有幫助，那你跟其他新人比，搞不好對方也是100％，所以其實所有的新人大部分，應該還是在一個，同樣的起跑點上。」
國民黨前發言人楊智伃：「自己作為年輕世代的一員，一定會展現戰鬥力跟競爭力，來幫助國民黨拓展中間選民。」
只是現任議員當中應曉薇因為京華城案已經被暫時停權，可反觀台智光案的陳重文和貪汙案的葉林傳卻都沒有被停權，被質疑黨部雙標。
中國國民黨中央委員會考核紀律委員會主任委員張雅屏：「我們大原則上，相關的處分由地方黨部提報，中央考紀會不是那麼適當介入，應曉薇同志，可以提出申訴。」
面對司法案件黨部採取自清不自宮的態度，這回2026議員參選爆炸，就看誰最受選民照顧。
