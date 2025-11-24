藍2026議員「保障現任」拚布局！ 戴錫欽將見新人討論

國民黨主席鄭麗文。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文上任後，當前最需要智慧的是2026年的議員布局，以台北市而言，議長戴錫欽這周開始，就要與新人見面確認意願，也要和現任議員溝通提名的席次額度，推出最適當名單。

國民黨主席鄭麗文：「麗文祈願，希望我們的總裁蔣中正先生，也希望我們的經國先生，能夠給麗文勇氣智慧跟力量。」

國民黨主席鄭麗文在建黨131周年，到慈湖與大溪謁陵，致敬蔣中正與蔣經國先生，甚至又提起蔣中正的總裁稱呼，想緬懷過去也得為下一戰打算。

國民黨主席鄭麗文：「秉持著經國先生的精神，我們要護民主，我們要拚和平，我們更要拚經濟。」

還不是執政黨又該怎麼拚經濟呢，在這之前還是先拚世代交替，布局2026議員戰役，其實2026地方議員選戰，鄭麗文已經全權交給各縣市議長負責，就台北市來說，議長戴錫欽要拚藍營過半，盼能衝出32席的名額，提名原則也會以現任優先，多出席次就會讓新人登記參與初選。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽：「本周一開始我就會陸續，跟有意參選的新人來碰面，了解一下他們的想法，也了解一下他們在各選區，可能參選的意願，那麼我也會陸續跟，我們現任的議員們溝通一下，他們對本區的一個，提名額度的看法。」

放眼2028要推出最強人選，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，當前呼聲高的台中市長盧秀燕，可能因為豬瘟議題，以及不接黨主席根本無心參選，反倒新北市長侯友宜，和國民黨主席鄭麗文才是最後的兩強。

國民黨發言人牛煦庭：「鄭麗文主席的宣誓，非常的清楚，就是要交給當下，最好的那個候選人，那每一場大選其實最重要的，除了社會氛圍的掌握之外，其實是候選人本身的，準備有沒有充足。」

立委（國）廖偉翔：「但現在距離2028，還有很長一段時間，現在做任何的人選推估，我想都太早了，而目前盧秀燕市長，專注市政對市民負責。」

專心拚市政的諾言，何時能轉變為參戰宣言，即便時機真的早了點，但趁早表態或許不可免。

