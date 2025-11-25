藍2026選舉「1席不讓」？蔡壁如點1情況質疑：沒善意免談

政治中心／徐詩詠報導



隨著 2026年縣市長選舉時間點靠近，藍白合議題的實際上路時間也成為外界關注的焦點之一。前立委、民眾黨中央委員蔡壁如針對該議題公開表示，若國民黨欺壓民眾黨，那為何還要合作？她認為身為大黨應該讓個幾席，不然 2026年會談不下去。

蔡壁如日前在政論節目《中午來開匯》中接受資深媒體人黃光芹專訪，談到藍白合議題時，她直言藍營「該讓就要讓」，並說：「否則如果國民黨欺壓民眾黨，那民眾黨為什麼要跟你合作呢？那我們就變成小藍了啊。」蔡壁如認為，大黨應釋出友好、讓出一些席次，若展現友善的溫度，也有助於 2028 的合作，否則 2026 就會談不下去。



廣告 廣告

藍2026選舉「1席不讓」？蔡壁如質疑「要欺壓白為何合作」：沒善意免談

鄭黃會正式開啟藍白合話題，但實務上蔡壁如稱國民黨必須釋出善意、該讓就讓。（圖／民視新聞資料照）蔡壁如坦言，如果 2026 年國民黨樣樣都要分得很清楚，最後搞到民眾黨一席都沒有，最壞的情況就是「什麼都沒有」。她說：「大哥沒有釋出善意，我覺得大家都不要談了。」她認為這是政治上的現實面，並直言民眾黨在地方首長選舉必須取得席次，否則沒有行政權展現理念與理想，就會被民眾淡忘，撐不過三屆大選，可能逃不過泡沫化的命運。蔡壁如表示，若 2026 年藍白談不攏，2028 年民眾黨無論如何都要推出自己的總統、副總統候選人，這是為了民眾黨的生存與發展。

藍2026選舉「1席不讓」？蔡壁如質疑「要欺壓白為何合作」：沒善意免談

蔡壁如認為，若 2026 年藍白地方選舉談不攏，2028 年民眾黨無論如何都要推出自己的總統、副總統候選人。（圖／民視新聞資料照）

原文出處：藍2026選舉「1席不讓」？蔡壁如質疑「要欺壓白為何合作」：沒善意免談

更多民視新聞報導

藍白不合黃國昌民調慘輸藍營 陳智菡冷回：當年是藍找白談

鄭黃會等於黃國昌「沒舞台」？藍營背後盤算遭揭

「中配參政」有多嚴重？作家：習近平娶鄭麗文「可選總統」

