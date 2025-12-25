藍2026首波提名「史上最早」！陳學聖揭祕辛

▲前國民黨立委陳學聖透露，認真說起來，2026提名的作業早在2024年就開始了，要歸功於前黨主席朱立倫提前布署備戰。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨24日在中常會上通過2026地方大選首波提名，可能是國民黨有史以來最早提名地方選舉縣市長人選的一次。對此，前國民黨立委陳學聖透露，認真說起來，提名的作業早在2024年就開始了，要歸功於前黨主席朱立倫提前布署備戰，應還他一個公道與掌聲。

國民黨今（24）日在中常會上通過2026地方大選首波提名，包含艱困選區的台南市、高雄市、屏東縣等3縣市，分別提名立委謝龍介、柯志恩與蘇清泉，以及台東縣的吳秀華，共4縣市提名。

對此，陳學聖在臉書表示，包括謝龍介備選台南、柯志恩高雄、蘇清泉屏東，甚至後面有可能被提名的雲林張嘉郡、宜蘭吳宗憲等人，他們都是朱立倫在2024年拔擢提名為不分區立委，就是讓他們有政治舞台，可以展露頭角、服務鄉親、累積政治能量，一切就是為了2026地方大選提前布署備戰。

陳學聖指出，這些人與朱立倫非親非故，也沒有因為是朱立倫提拔，就變成旗幟鮮明「朱家軍」，更沒有在朱立倫被圍剿時，被要求出來作禁衛軍護主，「沒有，都沒有，朱立倫惜的是人才，希望的是他們能在2026大展身手，為國民黨立下戰功，好好服務鄉親民眾。」

陳學聖續指，在2022年縣市長選舉時，朱立倫在自己的故鄉桃園，硬是和地方派系大老扯破臉，強行提名張善政空降桃園，後來證明這項提名是百分百正確，因張善政以實績獲得了市民超高支持度，「知道朱立倫現在外界好評不高，但朱立倫曾經有的遠見、無私，我們還是應該還給他一個公道，一個掌聲！」

