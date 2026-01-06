藍2026「3縣市」讓給白營？她曝鄭麗文：得罪不少地方

政治中心／李汶臻報導

2026年第一天，國民黨主席鄭麗文首次以黨主席身分主持中央黨部升旗，但現場幾乎沒有大咖。更有名嘴發現升旗期間，主席鄭麗文旁邊沒人站，不免讓外界質疑其黨內地位的穩定性；對此，資深媒體人邱明玉就在節目中提到，藍營2026選戰有關新北市、新竹市及嘉義市的佈局，恐引發基層不滿，並直言「鄭麗文上任後得罪了不少地方人士」。此外，她還示警藍營若將嘉義市讓給民眾黨，對方一旦成功插旗「國民黨就再也拿不回來了」，而嘉義市就「變成下一個新竹」。

廣告 廣告





媒體人邱明玉4日在節目《驚爆新聞線》中表示，光是從國民黨中央黨部元旦當天，到場的立委人數就能反映出黨主席鄭麗文的實際地位；邱明玉進一步提到，鄭麗文上任後已經得罪了不少地方人士，她接著也直接列明三大事例，其中包括藍營2026選戰中，在新北市、新竹市以及嘉義市的佈局。

2026藍白合「這3縣市」民眾黨插旗？藍議員鬆口：你強就提名你們

國民黨主席鄭麗文參加黨中央元旦升旗畫面。（圖／民視新聞）





邱明玉提到，首先是鄭麗文曾脫口稱要徵召台北市副市長李四川，選新北市長，結果國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華馬上跳出來打臉，解釋稱「主席話講太快」。而新竹市方面，原本就有黨內人士何志勇表態要選，但黨中央卻迅速表態「要禮讓給現任市長高虹安」，無疑再度惹怒地方。

2026藍白合「這3縣市」民眾黨插旗？藍議員鬆口：你強就提名你們

新竹市現任市長高虹安（左），民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷（右）。（圖／張啓楷辦公室提供、民視新聞）





邱明玉進一步透露，據她了解嘉義市也出現類似情況，國民黨黨中央似乎有意禮讓給民眾黨提名的黨籍候選人張啓楷。邱明玉忍不住當場質疑「你（國民黨）有尊重過地方嗎，你地方還有三個人想選」。邱明玉還強調，若嘉義市真讓給民眾黨，恐怕會「變成下一個新竹」，一旦白營成功插旗「國民黨就再也拿不回來了」，她甚至還補刀嘲諷「國民黨最好連宜蘭縣都讓給民眾黨插旗」。

至於外界眾人矚目的「藍白合」，屆時是否會把多個縣市全讓給民眾黨？國民黨桃園市議員黃敬平就在節目上鬆口了。他點出藍白合作的關鍵其實是「實力原則」，並解釋稱在新竹市、嘉義市方面，國民黨內部「確實沒有比高虹安、張啓楷更強的人選」。針對邱明玉提到的宜蘭縣佈局，黃敬平指出宜蘭縣目前仍在協調中，原則也很簡單「你強就提名你們」。

原文出處：藍2026佈局「這3縣市」讓白營插旗？藍議員鬆口：你強就提名你們

更多民視新聞報導

2026新竹縣藍天變綠地？徐欣瑩「退黨黑歷史」被掀

阿北「揮五星旗」遭趕出船屋！黃偉哲PO照：拆了

台股攻上3萬「這檔ETF」逆勢跌！不敗教主揭痛點

