藍3人有意搶彰化縣長 台中江啟臣、楊瓊瓔協調破局

親自帶媒體再度「開箱」，彰化縣議長謝典霖介紹起家裡位於彰化溪州700多坪、四連棟的住家，自己的宅邸就佔140坪，裡頭從酒櫃、視聽室、到室內籃球場應有盡有。

但正逢親姊姊、也就是國民黨籍立委謝衣鳯，爭取黨內縣長提名之際，就怕輿論影響選情，謝典霖澄清，姊姊參選是個人決定，雙方互不相關。謝衣鳯也表示，「開箱」是弟弟的個人行為。

彰化縣議會議長、謝衣鳯胞弟謝典霖說道，「這個到選舉的時間就會被拿出來討論，與其要那時候拿出來討論，現在過年了，大家閒閒在家，先拿出來討論一下好不好，給大家看，就是坦蕩蕩地讓大家知道這件事情。」

民進黨彰化縣長參選人陳素月則說：「年底的縣長選舉一定是會回歸到政黨的競爭，不管怎樣，就我們的部分，我們就是按照自己的步驟來走，盡量維持這樣的溫度繼續衝到年底。」

彰化縣長之戰，相較民進黨已經定於一尊，由黨籍在地立委陳素月出線，國民黨除了立委謝衣鳯，以及前彰化副縣長柯呈枋也同樣爭取提名，另外還有最早表態參選的前彰化副縣長洪榮章，都還有待黨中央出面協調。

在台中，藍營更上演了楊瓊瓔與江啟臣的「姐弟之爭」，在第一次的協調破局之後，江啟臣1日深夜在臉書發文，表示已簽署黨中央的提名協議，但也透露，內容不能如市長盧秀燕建議的2月19日前完成提名，與自己期待的「越快越好」有很大落差。

國民黨立委楊瓊瓔表示，「一切也是尊重黨中央，所以我也有收到這份、這個文，那我也一定會簽，我們現在就等黨中央明確的制度辦法。」

至於人選出爐的時間與是否採用「全民調」的方式，國民黨中央僅表示，等收到兩人的協議書後，將正式對外公布。

而民進黨台中參選人何欣純透過服務處表示，會按照自己的節奏爭取民眾支持，3週已進行20場客廳會、座談會，和民眾近距離闡述政策理念，並接受問答、聽取民意。