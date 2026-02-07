藍3月底才決定中市長誰選？盧秀燕：太晚了！

台中市長盧秀燕認為拖到三月底才辦初選太晚了。（圖／東森新聞）





藍營台中市長提名，上演江啟臣與楊瓊瓔的姐弟之爭，國民黨中央6號發新聞稿指出，雙方已同意在三月底前最後一周完成民調，江啟臣對此直呼很詫異，表示自己並沒有參與第二次協調，若是依照原先簽署的協議，黨中央不應該公開民調時間，台中市長盧秀燕則認為，拖到三月底才辦初選太晚了。

台中市長盧秀燕說重話，全因國民黨中央要決定，是江啟臣還楊瓊瓔來接棒，時間卻一拖再拖。

台中市長盧秀燕：「既然我們兩位優秀的候選人，都已經同意採取全民調，不如早點挑個黃道吉日，把他們兩個的民調辦一辦。」

盧秀燕再三呼籲，就是希望姐弟之爭趕快落幕，只是現在再起紛爭，從第一次協調破局後，國民黨中央，6日突然宣布，有關台中市長提名，二位有意參選人，皆已簽署協議，並同意於3月底前最後一週，3／25至3／31，完成民調，江啟臣一看大傻眼。

立法院副院長江啟臣：「我們當然很詫異，我簽署的所謂協議內容當中，寫得很清楚，三月底前執行所謂民意調查，而且＂不公開＂。」

沒想到區間都列出來了，國民黨組發會還解釋，新聞稿中提到的三月底，沒有公布民調機構和日期，不算違背不公開的協議。

立法院副院長江啟臣：「這個意義是完全不一樣，即便是所謂的民調期間，不是民調日期，但是他也不符合所謂三月底前，這樣的一個定義。」

江啟臣提出擔憂後，繼續勤跑地方，邀請民眾黨江和樹來掃街，顯示自己也能率領藍白合作，另一方面楊瓊瓔，也沒停下腳步爭取民眾支持。

立委楊瓊瓔：「從一而終我都說，我尊重黨中央的提名機制，我們也希望，就是要讓基層去安心，制度清楚。」

藍營台中市長提名卡關好久，黨中央的協調機制千呼萬喚始出來，兩位參選人心情大不相同。

