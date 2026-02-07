藍4人拚松信議員 韓國瑜「團隊成員」在內 蔡正元：至少2人會被提名

台北市議員選戰急速升溫，松山信義區因國民黨王鴻薇、徐巧芯成功轉戰立委，民進黨許家蓓過世，出現3席缺額，成為激戰區。國民黨目前表態參選新人包括黨前發言人李明璇、楊智伃以及滿志剛、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮等人。韓國瑜稍早也在臉書發文表示，「原榮的專業、認真、負責有目共睹，是我們團隊的寶藏」。前立委蔡正元表示，有4個人在競爭，至少有兩個人會被提名，說不定有3個人會被提名。

蔡正元7日在《中天辣晚報》節目中表示，主要是松山信義區，國民黨有王鴻薇、徐巧芯兩位大咖高升選上立委，至少騰出兩個位置出來了，對於新人是一個很好的機會，可能國民黨還有其他年紀比較大一點的也會退休。這總比你去跟其他區很多有現任優勢的，這個地方機會對年輕人比較好。

蔡正元接著表示，至少騰了兩個缺出來，有4個人在競爭，至少有兩個會被提名，說不定有3個會被提名。他認為很好，優秀人才不管是韓國瑜辦公室或是誰的辦公室，像楊智伃、李明璇、滿志剛都很優秀，大家公平競爭。他相信國民黨提名也會根據民調公平競爭，找出適當的候選人。不要像國民黨以前都會跑出一個候選人，不知道從哪裡來的，那就很糟糕了，這個是有初選、有民調，大家都沒有話說，這樣比較好。

