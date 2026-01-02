藍56綠23的裂縫：2026台東票數地形與吳秀華、陳瑩之戰

[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）

從2020總統到2024總統、立委，再加上2022縣長，台東始終維持一個「藍大於綠」的基本盤：有學者依中選會資料估算，2020大選後台東政黨結構約為藍56％、綠23％、中間與小黨21％，看起來像是穩固藍盤，但在不同層級選舉裡卻出現「總統藍大勝、縣長藍壓勝、立委只小贏」的分裂投票現象。2026年吳秀華對上陳瑩，踩的就是這一片「表面穩定、內部鬆動」的選票地形。

2026年縣市長選舉，台東將由國民黨籍的吳秀華（左）對上民進籍的陳瑩（右）。（圖／吳秀華、陳瑩 臉書）

■2020–2024：穩定超過5成6的藍營選票天塹

2020總統大選，蔡英文雖在全國大勝，但韓國瑜在台東仍拿下過半得票率，被歸入「韓家軍鐵票區」，顯示藍營在台東的國家路線與政黨認同仍然穩固。2020之後的結構被整理成藍約56％、綠約23％、其他約21％，等於藍綠差約4萬票，只要國民黨不內爆，民進黨單靠一位候選人幾乎不可能翻盤，只能用「拉高自己＋分化藍營」的方式慢慢啃。

2024年，這個結構在總統與立委同日投票中被具體畫出三條曲線：

總統票：

侯友宜／趙少康在台東拿下54,220票、49.32％，賴清德／蕭美琴30,131票、27.41％，柯文哲／吳欣盈25,590票、約23％，藍營總統票領先民進黨超過24,000票，是標準的「將近五成藍＋不到三成綠＋兩成白」，再一次印證台東是藍營鋼鐵區。

區域立委：

同一天開票，國民黨黃建賓25,778票（34.79％），民進黨賴坤成23,420票（31.60％），差距只剩約2,300票，其餘三成多被第三勢力與無黨籍瓜分，從總統戰的兩萬多票差，壓縮成立委戰的一個鄉鎮級距離。

這組對比揭露了兩層事實：

第一，台東選民在國家路線層級仍偏向藍營，總統票給國民黨的意願高於給民進黨。

第二，到了區域立委，部分投侯友宜的選民願意把票給民進黨或第三勢力，造成「總統藍大勝、立委藍小贏」的分裂投票，民進黨的有效板塊其實不只總統票那2成多，而是可以被拉高到3成以上。

■2022縣長：饒慶鈴6成對3成6，藍營縣政品牌的高點

2022縣長選舉則是藍營在地方執政優勢的集中展示。國民黨饒慶鈴拿到68,661票、61.22％，民進黨劉櫂豪41,104票、36.65％，差距超過27,000票，投票率約六成出頭，幾乎是「六比三點六」的碾壓。饒慶鈴本身是「非典型政二代」，父親饒穎奇曾任立委，她先在議會擔任縣議員、副議長、議長階梯後再選縣長，2018年在被看衰的情況下創下縣長史上最高票勝出，2022年則在執政四年後成功守住六成選票，形成一個「家族＋縣政品牌」疊加的藍營高峰。

從票數看，2022縣長之所以可以拉開差距，背後是一種「藍營基本盤＋中間選民偏好穩定執政」的雙重疊加：

饒慶鈴握有藍營基本票，再加上縣政表現被多數選民視為「沒出大事、有建設」，因此能在藍盤之外再吸納部分中間與原本願意投民進黨立委的選民。

劉櫂豪雖然在歷次立委與其他選舉中屢屢拿到高於民進黨政黨票與總統票的支持，被視為「分裂投票中的綠營戰將」，但在縣長層級仍背負「連戰皆敗」、「換湯不換人」印象，使部分綠營與中間選民選擇冷淡以對。

這意味著：民進黨並不是在整體支持度上只剩3成多，而是「在縣長這個層級，被藍營縣政品牌壓制到只有3成多」。2026年陳瑩要挑戰的，正是這條六成對三成六的縣長線。

■派系排列在票數上的影子：饒家、吳家與「藍56％」

把這些票數放回派系結構，就會看到台東藍營的核心，不是一個抽象的政黨，而是饒家與吳家這兩大系統的長期排列組合：

饒家：從饒穎奇到饒慶鈴，掌握立委與縣長位置，透過議會、地方建設與中央預算，累積縣政品牌；饒慶鈴2018、2022的高票，直接把這套家族治理正當化，鞏固「藍56％」中的一大部分。

吳家：吳俊立當過台東縣長，吳秀華則是現任縣議會議長兼國民黨台東縣黨部主委，掌握議會議程與黨務資源，是另一條貫穿藍營各層級的地方系統，被視為饒慶鈴任期屆滿後最有力的接班者。

2025年底，國民黨正式徵召吳秀華選縣長，等於在票數與派系上做了一個選擇：

先前的藍營縣政高票主要由饒家品牌承載； 2026則改由吳家承接，把議長＋黨部主委這個「地方國家」的核心，推到縣長戰場上，希望把2022的六成縣長票、2024的五成總統票與三成多立委票重新綁在一個人身上。

從這個角度看，「藍56％」並不是一個散沙，而是被饒家與吳家兩道家族軸線撐起來的：饒慶鈴負責把藍盤粉刷成「現代縣政」、吳秀華則要接手維持這個盤、避免在家族交接期出現裂縫。

■民進黨的板塊與裂縫：從劉櫂豪到陳瑩

民進黨在台東的問題，則是「板塊有、人物疲勞、派系互不完全信服」。2020後那23％加上部分中間選民，理論上可以在立委層級拉到3成以上，2024年賴坤成就把立委選票推到31.6％，只輸國民黨黃建賓2千多票，證明只要人選與整合比較順，台東不再是「立委也完全沒戲」的政治沙漠。

但在縣長層級，民進黨長期以劉櫂豪為核心，從補選到多次大選累計六敗，縣長一次也沒贏過。這帶來幾個後果：

黨內與地方對「再讓同一個人選上」產生疲乏，部分系統轉而支持或默許其他選項，內部分裂削弱整體動能。

選民對民進黨縣長候選人的想像停留在舊劇本，無法把「民進黨的國家路線」與「地方縣政治理」順利連接起來。

2025年民進黨選對會決定改由卑南族立委陳瑩出戰，就是試圖用「原民＋中央路線＋世代翻新」重新組合這塊板塊。陳瑩有幾個在票數上可望發揮作用的條件：

她已連任五屆立委，在原住民選區與地方跨族群社群中累積長期服務，具有把「民進黨政黨票＋原民票＋部分中間選民」疊加的能力。

她強調要「讓台東不要變成第二個花蓮」，用花蓮一黨獨大、藍營長期壟斷資源的例子說服選民，讓部分對家族政治反感的中間選民轉向，把總統票、立委票中的那一部分「搖擺板塊」導入縣長選舉。

如果把2024立委那條34.79％對31.60％的細線，視為2026縣長戰的起點，可以這樣推算民進黨的可能空間：

只要能把立委那3成多的板塊完整集中到縣長候選人身上，避免因派系恩怨與人物疲勞被稀釋。再加上從柯文哲與無黨籍那23％總統票裡抽出一部分不滿藍營家族政治的選民。那麼，陳瑩在縣長層級從2022的36.65％往上推到40％以上，就不再是不可能的想像，而會變成一場「55對45，甚至52對48」的真正政權試驗，而不再是「六成對三成多」的結局。

結語：從藍營地方國家到原民國家聯盟，票數決定派系能走多遠

把2020之後的所有數字疊在一起，台東的縣長戰其實可以讀成三條曲線的延長賽：

第一條，是饒慶鈴在2018、2022「六成縣長票」所代表的藍營縣政品牌與家族治理正當性。

第二條，是侯友宜在2024「近五成總統票」所顯示的國民黨國家路線在台東仍是主流的結構基盤。

第三條，是黃建賓只以2千多票險勝的區域立委線，證明在立委層級藍綠差距其實只剩一個鄉鎮的距離，民進黨的板塊被壓縮，卻沒有消失。

吳秀華的任務，是把前兩條藍營曲線綁在自己身上，不讓饒家與吳家交接期出現裂縫，維持那「藍56％」的地方國家；陳瑩的任務，則是把第三條立委細線拉高，讓原民＋民進黨＋中間板塊第一次在縣長層級被整合成一個有機會逼近五成的「原民國家聯盟」。

對台東選民而言，2026年的選票不是在一張白紙上重畫，而是在這三條既有曲線之間做決定：是繼續讓「饒家—吳家」這套家族型藍營地方國家延伸，還是願意把那條原本只在立委與原民選區浮現的「陳瑩曲線」拉高到縣長層級，用一次接近50對50的實驗，測試台東能不能撐開「藍56綠23」的歷史框架。

