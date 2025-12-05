藏不住了！Joeman新女友網友起底 她隆鼻、分帳吵架「就是她」

網友比對出Joeman與蕭伊行程、背景相符，兩人合照再添戀情佐證。（圖／翻攝自IG）

百萬YouTuber九妹（Joeman／翁雋明）近日被爆出與新任女友多次出遊、共同出席演唱會並互動親暱，儘管本人未正面承認，但隨著節目互動與網友「柯南式」比對，女方身分疑似曝光。據網友分析，Joeman的「神秘女伴」即為29歲美妝網紅蕭伊（網名），擁有超過21萬名Instagram粉絲。

據《ETtoday新聞雲》和《壹蘋新聞網》報導，網友整理發現，Joeman與蕭伊過去不僅曾被發現一同參加演唱會，4月出遊義大利米蘭與瑞士時，雙方各自發佈的旅遊照中背景高度相似，有網友甚至在Joeman的墨鏡反光中認出蕭伊穿戴的毛絨帽，與她先前社群貼文中相同。近期兩人又同步現身杜拜，貼文時間重疊，讓外界更認定「兩人根本沒藏了」。

廣告 廣告

網友從Joeman墨鏡反射畫面發現女性帽款與蕭伊社群貼圖相符，進一步佐證兩人關係密切。（圖／翻攝自IG）

儘管Joeman曾低調回應「不要逼我，就是跟我一起去的人」，未正面回應戀情，但近日上吳淡如節目時，面對主持人提問是否帶女友出國，他僅苦笑未否認，更被追問為何這次沒帶來「給乾媽看」，現場互動也被外界解讀為「默認關係」。

而女方背景也陸續被起底。蕭伊今年29歲，曾就讀馬偕護專化妝品應用與管理科，學生時期就立志當部落客，五年前曾與前任男友因代購分帳問題鬧翻，還曾大方在網路公開自己赴韓國隆鼻影片。擅長化妝與保養的她，外型變化大，也獲不少粉絲稱讚「越來越美」。

Joeman過去曾公開兩段戀情，2018年與「重機女神」咪妃交往，2019年和平分手，當時他坦言自己不夠成熟，感謝對方包容。後來與直播主妮婭穩定交往近3年，但最終仍因價值觀差異分手收場。兩位前女友分手後皆已結婚，讓不少粉絲笑稱Joeman是「倒數第二任男友」，也好奇這回是否終於遇到真命天女。截至目前，Joeman本人尚未對新戀情或蕭伊身分公開表態。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

結婚擺闊卻怪朋友包少？她包3600被罵寒酸 網傻眼：這朋友留不得

老師我的作業被鹿吃了！小鹿突襲教室嚼試卷 學生全場驚呆：吃透知識點

Joeman戀情疑曝光！他被問戀情尷尬笑認 網友神比對照抓包「杜拜密遊網美」