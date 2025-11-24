藏不住！X新功能揭露用戶所在地 假帳號全現形

美國富豪伊隆·馬斯克旗下的X平台日前推出了一項新的帳戶定位功能。（示意圖／Unsplash）





在社群媒體上，你追蹤的帳號真的位於它所宣稱的地方嗎？美國富豪伊隆·馬斯克旗下的X平台日前推出了一項新的帳戶定位功能，本意是讓用戶能篩選假訊息，卻意外揭露了大量冒充美國政治評論家背後的「真實位置」，引發一場關於網路真實性的風暴。許多擁有數十萬粉絲的熱門帳號，都被發現其營運地點與用戶簡介所聲稱的截然不同。

根據《Fox News》報導，這項新功能允許所有X用戶查看特定帳戶的所在地，通常會列出國家或地區。自上週五更新推出以來，許多偽裝成美國「愛國者」或「憲政主義者」的熱門帳戶立刻被曝光，其營運地點均在國外。

廣告 廣告

例如，一支帳號擁有超過14萬粉絲，用戶簡介中聲稱帳號所有者為「憲政主義者、愛國者，且具有美國血統」，聲稱帳號位於美國。然而，X的新功能卻顯示該帳號的實際營運地點在土耳其。該帳號所有者在新功能發布後隨即發文解釋：「我從事國際商務工作。目前我在土耳其簽一份合約」

另一個熱門帳號在更新推出前擁有超過20萬粉絲，新功能揭露其營運地點在南亞後，帳號擁有者立即刪除了該帳號。

這種現象並非美國政治所獨有，在中東議題上也同樣出現了混亂。許多聲稱報導以色列在加薩犯下戰爭罪行的帳號似乎也在誤導用戶。一名用戶自稱是「駐加薩記者」，擁有超過19.7萬粉絲。但X卻顯示，該帳號擁有者實際上是在波蘭發文。他本人對此否認，並在週六發布了一段影片，試圖證明他身處加薩，但許多用戶仍在爭論這段影片是否經過了數位處理。

此外，擁有超過60萬粉絲的「聖城新聞網」（Quds News Network）將其所在地列為「巴勒斯坦」，但X顯示該帳號實際上位於埃及。擁有近百萬粉絲的「加薩時報」（Times of Gaza）也聲稱提供「來自被佔領巴勒斯坦的最新新聞動態」，但X稱該帳號的總部位於「東亞和太平洋地區」。

X產品負責人比爾（Nikita Bier）表示，這項新功能旨在幫助用戶從資訊流中篩選出假訊息，這對於了解世界上正在發生的重要事件至關重要。不過，X公司的代表也指出，新功能可能會被VPN隱藏真實位置，但如果偵測到VPN，X會在顯示的位置旁邊新增警告標誌。

更多東森新聞報導

獨家／小心美食餐廳假帳號！送5百元禮券後誘繳3萬詐騙

Meta打詐分不出真假帳號？ 藍勾KOL遭無差別停權

黃捷遭控買網軍自捧 怒反擊：買越南帳號是預算不夠？

